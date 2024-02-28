Sarhoşken eski sevgili sayısını öğrendi: Partnerinin penisini bıçakladı

Filipinlerin başkenti Manila'da yaşayan evsiz bir çift, gece yarısı sokakta alkol alıp sarhoş oldu. Partnerinin eski sevgili sayısını öğrenen sarhoş kadın, partnerinin penisini makasla bıçakladı.
Manila Bulletin gazetesinde yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Caddesi'nde bıçaklanan 48 yaşındaki Joey Jimenez, kaçmayı başardı ve devriye gezen motosikletli polislerden yardım istedi.
Olayla ilgili açıklama yapan polis, "geçmişlerinde neler olduğunu konuştular. Alkol söz konusu olduğunda neler olabileceğini biliyorsunuz, bu yüzden tartışmaları buradan başladı" ifadesinde bulundu.
İkili uyumak üzereyken kadının aniden eline bir makas aldığını ve kurbanı bıçakladığını açıklayan polis, Jimenez'in kasığında yırtık oluştuğunu ve tedavi için derhal hastaneye götürüldüğünü söyledi.
Polis ayrıca, Jimenez'in "birlikte yaşadığı kişiyi gerçekten sevdiği" için davacı olmak istemediğini belirtti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.