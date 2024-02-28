Husumetlisince topuklarından vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti

Olay, dün İzmit ilçesine bağlı Zabıtan Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumetli olan B.A. ile O.Ö., sokak üzerinde karşılaştı. Yaşanan tartışmada B.A., tabanca ile O.Ö.'yü 2 ayağının topuğundan vurduktan sonra kaçtı. Yaralanan O.Ö., kendi imkanlarıyla yakındaki İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne gitti. O.Ö. tedaviye alınırken, sağlık çalışanları durumu hastane polisine bildirdi. Yaralının ifadesini alan ekipler, kaçan şüpheli B.A.'yı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.