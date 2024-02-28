- Asayiş

Husumetlisince topuklarından vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti

İzmit ilçesinde husumetlisi B.A. tarafından tabancayla topuklarından vurulan O.Ö., kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Hastane polisinin durumu bildirmesi üzerine yakalanan şüpheli B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Demirören Haber Ajansı
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Husumetlisince topuklarından vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti mask
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Olay, dün İzmit ilçesine bağlı Zabıtan Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumetli olan B.A. ile O.Ö., sokak üzerinde karşılaştı. Yaşanan tartışmada B.A., tabanca ile O.Ö.'yü 2 ayağının topuğundan vurduktan sonra kaçtı. Yaralanan O.Ö., kendi imkanlarıyla yakındaki İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne gitti. O.Ö. tedaviye alınırken, sağlık çalışanları durumu hastane polisine bildirdi. Yaralının ifadesini alan ekipler, kaçan şüpheli B.A.'yı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# sağlık

28 Şub 2024 - 20:40 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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