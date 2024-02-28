Husumetlisince topuklarından vuruldu, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti

Olay, dün İzmit ilçesine bağlı Zabıtan Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumetli olan B.A. ile O.Ö., sokak üzerinde karşılaştı. Yaşanan tartışmada B.A., tabanca ile O.Ö.'yü 2 ayağının topuğundan vurduktan sonra kaçtı. Yaralanan O.Ö., kendi imkanlarıyla yakındaki İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne gitti. O.Ö. tedaviye alınırken, sağlık çalışanları durumu hastane polisine bildirdi. Yaralının ifadesini alan ekipler, kaçan şüpheli B.A.'yı kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.