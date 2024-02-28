- Asayiş

5 kuyumcuyu dolandırmışlardı! Parayı geri iade ettiler

İzmit ve Derince ilçesinde 5 kuyumcuyu düşük ayarlı altınlarla 200 bin TL dolandıran ve yakalanan 3 kişi, iş yeri sahiplerine parayı iade edip, adli kontrolle serbest kaldı.

Demirören Haber Ajansı
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5 kuyumcuyu dolandırmışlardı! Parayı geri iade ettiler mask
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İzmit ve Derince ilçesinde 27 Şubat'ta meydana gelen olaylarda, 3 kişi, düşük ayardaki altın bilezikleri 5 farklı kuyumcuya satarak 200 bin TL'lik dolandırıcılık yaptı. Durumu sonradan fark eden kuyumcuların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda değeri düşük altınları satan kişilerin B.K., F.S. ve M.S. isimli kişiler olduğu belirlendi. Şüpheliler, aynı gün düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

PARALARI İADE ETTİLER

Birebir orijinal görünümde, içerisindeki altın miktarı az olan ve işlem görmeden anlaşılamayan bilezikleri satarak 200 bin TL dolandırıcılık yapan şüphelilerin, kuyumculara aldıkları paraları geri ödedikleri öğrenildi.

28 Şub 2024 - 20:52 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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