5 kuyumcuyu dolandırmışlardı! Parayı geri iade ettiler

İzmit ve Derince ilçesinde 27 Şubat'ta meydana gelen olaylarda, 3 kişi, düşük ayardaki altın bilezikleri 5 farklı kuyumcuya satarak 200 bin TL'lik dolandırıcılık yaptı. Durumu sonradan fark eden kuyumcuların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda değeri düşük altınları satan kişilerin B.K., F.S. ve M.S. isimli kişiler olduğu belirlendi. Şüpheliler, aynı gün düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
PARALARI İADE ETTİLER
Birebir orijinal görünümde, içerisindeki altın miktarı az olan ve işlem görmeden anlaşılamayan bilezikleri satarak 200 bin TL dolandırıcılık yapan şüphelilerin, kuyumculara aldıkları paraları geri ödedikleri öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.