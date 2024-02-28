- Asayiş

Adnan Oktar 'güvenlik' gerekçesiyle nakledildi

Adnan Oktar, Erzurum'dan Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne nakledildi. Oktar hakkında 'Örgütü diri tutmak' maksadıyla cezaevinde yüzlerce avukatla görüşme yaptığı iddiasıyla yeni dava açılmıştı.

Adnan Oktar 'güvenlik' gerekçesiyle nakledildi mask

Cezaevinde 15 günde 200 avukatla 'olağan akışa uygun olmayacak şekilde' görüştüğü iddiasıyla hakkında yeni bir dava açılan Adnan Oktar, 2 yıldır tutulduğu Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nden, Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne nakledildi.

Naklin gerekçesi olarak 'güvenlik' gösterildi.

Yaklaşık 2 yıl önce gönderildiği Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nden alınarak bugün akşam saatlerinde Van Başkale Kapalı Cezaevi’ne götürülen Oktar’ın, kaldığı cezaevlerinde çok sayıda genç kadın avukatla görüşme gerçekleştirdiği iddiaları gündeme düşmüştü.İstanbul  Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Adnan Oktar hakkında yürüttüğü soruşturmada "Cezaevinde kaldığı dönemde, 15 gün gibi kısa sürede yaklaşık 200 avukat ile olağan akışa uygun olmayacak şekilde, "hukuki yardım" adı altında görüşmeler gerçekleştirdiğini" ve "örgütü diri tutmaya çalıştığını" öne sürmüş ve soruşturma neticesi hazırlanan iddianame kabul edilmişti.
# yeni, Kadın, cumhuriyet, van

28 Şub 2024 - 22:24 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.990.727 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL