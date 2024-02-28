7 ilçede elektrik kesintisi yaşanacak! 29 Şubat Kocaeli elektrik kesintileri...

29 Şubat Perşembe günü Kandıra, Kartepe, Başiskele, İzmit, Körfez, Çayırova ve Dilovası olmak üzere 7 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. SEDAŞ planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisinden etkilenecek bölgeler şu şekilde:

KANDIRA KAYMAZ, MÜLKÜŞEHSUVAR HIDIRLAR MEVKİİ KÜME EVLER, KAYMAZ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, KÜÇÜK HASANLI MEVKİİ KÜME EVLER, OMURCALI MEVKII, OMURCALI MEVKİİ KÜME EVLER 29.02. 2024 09:00 15:30 KARTEPE KÖSEKÖY 4461, AK SK., AKÇADAĞ SK., AKIN, AKIN SK., AŞKIN SK., ATATÜRK CD., ATİK SK., BEKTAŞ SK., BİLİN SK., BİLLUR SK., DURAL, DURAL SK., EDA, EDA SK., EFE SK., ELMAS SK., FEVZİ ÇAKMAK CD., GAZİ YASİN CD., GÜLISTAN, GÜLİSTAN SK., GÜLÜM SK., GÜMRÜK SK., HAKAN, HAKAN SK., HAN, HAN SK., HANEDAN SK., HÜNKAR, KARACA SK., KARTAL SK., KAVAL SK., KAZIM KARABEKIR CD., KAZIM KARABEKİR CD., KÖROĞLU SK., KUDRET SK., MEŞALE SK., NEHIR, NEHİR SK., OLCAY SK., ÖZEKLİ SK., RAUF ORBAY SK., SANCAK SK., SARICALAR, SARICALAR SK., SEVDA SK., SÜMER SK., ŞAHİN SK., ŞEHİT MAHMUT SK., TERZI GÖLÜ, TERZİ GÖLÜ CD., YAKUT SK., YAMAÇ SK., YAŞA SK., YAZAR SK. 29.02.2024 09:00 17:00 BAŞİSKELE SERVETIYE KARSI, SERVETİYE KARŞI, YUVACIK YAKACIK BOSTAN, BOSTAN SK., BÜKRE SK., CEYLAN SK., ÇINARDERE, ÇINARDERE CD., GÜLAÇTI SK., HACI HALILLER MEVKII, HACI HALİLLER MEVKİİ, HACI HALİLLER MEVKİİ KÜME EVLER, HAMDI TASDEMIR, HAMDİ TAŞDEMİR CD., KARABULUT SK., KUTUP SK., SEHIT TEVFIK, SİNEM SK., SU YOLU, SU YOLU SK., SÜNDÜZ SK., ŞEHİT TEVFİK SK., TAŞPINAR SK., YANIK, YANIK SK., YAPRAK 29.02.2024 09:00 17:00 KANDIRA SARIGAZI, SARIGAZİ KEMALIYE MEVKII, KEMALİYE MEVKİİ KÜME EVLER 29.02.2024 09:00 17:00 İZMİT GÜNDOGDU, GÜNDOĞDU, MALTA, MİMAR SİNAN, YESILOVA, YEŞİLOVA ADNAN KAHVECI, ADNAN KAHVECİ CD., AKCAN, AKCAN SK., AKGÜNES, AKGÜNEŞ SK., AKKUTAY, AKKUTAY SK., AKTAS, AKTAŞ SK., ALTUNAY SK., ARNAVUT, ARNAVUT SK., ATMOSFER, ATMOSFER SK., AYVALIK, AYVALIK SK., BASOL, BAŞAR SK., BAŞOL SK., BATIN SK., BEKTAŞ TOKER SK., BİBERİYE SK., BİRAY SK., BİROL SK., BOGAZOVA, BOĞAZOVA CD., BUCAK, BUCAK SK., CAMİDÜZÜ SK., CESUR SK., ÇAĞLAR SK., ÇAVDAR, ÇAVDAR SK., DAL SK., DEMIRTAS, DEMİRAY SK., DEMİRTAŞ SK., DİKENLİ SK., DÜZEY SK., EREL, EREL SK., ERİŞ SK., ERSÖZ SK., ERYAMAN SK., FİDAN SK., GENÇOĞLU SK., GÖK SK., GÖKÇEM SK., GÜLŞEHRİ SK., GÜN SK., GÜNDOGDU, GÜNDOGDU CD., GÜNDOĞDU CD., GÜRDAL SK., GÜRKAŞ SK., HALİDE EDİP ADIVAR CD., HIZIR REİS SK., İMAMOĞLU SK., İNCİAY SK., KAYAPINAR SK., KEMERKÖPRÜ SK., KENAN SK., KOCAÇESME, KOCAÇEŞME CD., KOCADERE SK., KÖKEN SK., KUTUP YILDIZI SK., MANİDAR SK., MİLLİYET SK., MİTHAT İÇÖZ SK., MOLLA RECEP, MOLLA RECEP SK., MÜFTÜOĞLU SK., OBA SK., ÖZKAL SK., ÖZÖN SK., PAZAR YOLU SK., PORTAKAL HAFIZ RÜŞTÜ BEY CD., SAHRA SK., SARITAŞ SK., SEHIT MUSTAFA TÜRK, SEHIT MUSTAFA TÜRK CD., SELANİK CD., SERÇE, SERÇE SK., SEVER SK., SEYRAN SK., SIRINYER, SOYKAN SK., ŞEHİT MUSTAFA TÜRK CD., ŞEHİT NECMİ SEMERCİ SK., ŞENYİĞİT SK., ŞİRİNYER SK., TAHA SK., TALİH SK., TOLGA SK., TURAL SK, TURKUAZ SK., TÜRKYILMAZ, TÜRKYILMAZ SK., UTKU SK., UYGUN, UYGUN SK., ÜSTÜNER SK., YUSUF SK., ZÜBEYDE HANIM, ZÜBEYDE HANIM CD. 29.02.2024 09:00 10:00 KÖRFEZ KİRAZLIYALI, SIRINYALI BAGDATLI, ŞEHİT KUBİLAY CD. 29.02.2024 09:00 17:00 KARTEPE NUSRETİYE, ŞİRİNSULHİYE KADEM SK., KARPUZLUK SK., NUSRETİYE İZMİT CD., ÖZKOÇ SK., UZAK SK. 29.02.2024 09:00 12:00 KARTEPE SUADIYE, SUADİYE ÇAMLIK ÇIKMAZI SK., FİLİZLER SK, HARMANLIK SK., İFTİHAR SK, KADER SK, KADİR ASLAN SK, KANAAT SK., KARADERE CD., KAYI SK., MESUDİYE CD., MESUDİYE. CD., TUROĞLU SK 29.02.2024 12:00 15:00 ÇAYIROVA AKSE 459., 459. SK., 510. SK., FEVZI ÇAKMAK, RAHMI DIBEK, RAHMİ DİBEK CD. 29.02.2024 09:00 12:00 DİLOVASI DILISKELESI 735. 29.02.2024 09:00 12:00