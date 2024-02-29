İSGPLUS OSGB rahat kazandı

İSGPLUS OSGB ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KABUL ETTİRDİ
Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri’nde oynanan maçta İSGPLUS OSGB ile Cigerci İbo takımları karşı karşıya geldi. Hakem olarak Ramazan Yıldız’ın görev yaptığı maçın ilk yarısına iki takım da dengeli bir oyunla başladı. Ancak tecrübeli isimlerden oluşan İSG Plus OSGB takımı özellikle ilk yarının ortalarından itibaren ounda hakimiyeti ele geçirdi.
SARIGÜL DE İZLEDİ
Ataklarında özellikle Ümit Kahya ile etkili olan İSG Plus, her iki devrede bulduğu gollerle sahadan 8-2 galip ayrıldı. Bu arada karşılaşmayı izleyenler arasında AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sarıgül ve yönetimizde hazır bulundu.
ÖZKAN’DAN OYALI’YA TEŞEKKÜR
Öte yandan İSG Plus OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Oyalı, takımının ve turnuvanın tüm müsabakalarını yakından takip ediyor. Turnuvanın Tertip Komitesi Başkanı Metin Özkan da katkıları dolayısıyla Oyalı’ya teşekkür etti.İSG PLUS OSGB:
CİĞERCİ İBO: SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri
HAKEM: Ramazan Yıldız
İSG PLUS OSGB: Metin Akdoğan **, Gazimend Rahova ** (Hakkı Şensoy **), Teyfik Işık ***, Aytekin Ekin **, Emre Ayhan ***, Tümay Dizman ***, Ümit Kahya ***
CİĞERCİ İBO: İbrahim Çoban **, Barış Mitingoğulları **, Yusuf Yıldırım **, Uğur Canbulat **, Alperen Yiğit **, Serhat Direk ** (Mahmut Yıldız **), Sercan Karaduman ***
GOLLER: Emre Ayhan, Teyfik Işık, Ümit Kahya (6) (İSG Plus OSGB), Sercan Karaduman (2) (Ciğerci İbo)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.