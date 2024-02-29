29 Şub 2024 - 08:57 - Gündem

Kocaeli'de bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sitesinden alınan bilgilere göre bugün Kocaeli'de hava sisli, sıcaklık ise en yüksek 20 derece olacak. Kocaeli'de Cumartesi günü yağış ve sıcaklıkların birkaç derece düşmesi bekleniyor.