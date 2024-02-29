Ramazan’da sahura kadar açık olacaklar!

ENCÜMEN TOPLANTISINDA KARAR BELLİ OLDU

Ramazan ayında lokanta, kahve ve kafeler Kocaeli’de imsak vaktine kadar açık kalabiliyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bugün gerçekleştirilen encümen toplantısında kahve, kafe, kıraathane gibi işletmelerin bu yıl da Ramazan ayında imsak vaktine kadar açık olmasına karar verdi.

İMSAK VAKTİNE KADAR AÇIK KALABİLECEK

Alınan karara göre, bu yıl 11 Mart itibarı ile başlayacak olan Ramazan ayında, bir ay boyunca kahvehane, kıraathane, kafeterya, çay bahçesi, çay ocağı, internet salonu, playstation salonu, ateri salonu ve lokantalar imsak vaktine kadar açık kalabilecek.