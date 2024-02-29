29 Şub 2024 - 09:03- Gündem G:

Ramazan’da sahura kadar açık olacaklar!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, encümen toplantısında Ramazan ayına ilişkin kararlar aldı. Karara göre Ramazan ayı boyunca kahve, kafe, kıraathane gibi işletmeler imsak vaktine kadar açık kalabilecek.

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Ramazan’da sahura kadar açık olacaklar! mask

ENCÜMEN TOPLANTISINDA KARAR BELLİ OLDU

Ramazan ayında lokanta, kahve ve kafeler Kocaeli’de imsak vaktine kadar açık kalabiliyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bugün gerçekleştirilen encümen toplantısında kahve, kafe, kıraathane gibi işletmelerin bu yıl da Ramazan ayında imsak vaktine kadar açık olmasına karar verdi.

İMSAK VAKTİNE KADAR AÇIK KALABİLECEK

Alınan karara göre, bu yıl 11 Mart itibarı ile başlayacak olan Ramazan ayında, bir ay boyunca kahvehane, kıraathane, kafeterya, çay bahçesi, çay ocağı, internet salonu, playstation salonu, ateri salonu ve lokantalar imsak vaktine kadar açık kalabilecek.
# oldu, karar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

29 Şub 2024 - 09:03 - Gündem

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Yorumlar

(1)
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Emekli - Ulan biz pide bile alamıcaz milletin yiyip içtiğini bak .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Şubat 10:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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