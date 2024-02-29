Kaza Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul istikametinde meydana geldi. Römorklu tırın dorsesini kontrol edemeyen sürücü tırın kafa kesmesi sonucu yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler tır içerisinde sıkışan sürücüyü oradan çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
- Asayiş
Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır kazası: 1 YARALI
Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada römorklu tırın kafa kesmesi sonucu sürücü yaralandı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.