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Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır kazası: 1 YARALI

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada römorklu tırın kafa kesmesi sonucu sürücü yaralandı

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Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır kazası: 1 YARALI mask

Kaza Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul istikametinde meydana geldi. Römorklu tırın dorsesini kontrol edemeyen sürücü tırın kafa kesmesi sonucu yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler tır içerisinde sıkışan sürücüyü oradan çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, sürücünün hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

29 Şub 2024 - 09:19 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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