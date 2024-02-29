29 Şub 2024 - 09:23- Siyaset G:

CHP BAŞİSKELE'DE YENİ ADAY İÇİN CUMA SON GÜN

CHP Başiskele Belediye Başkan adayı Anıl Acurman’ın ilçe başkanlığından gerekli sürede istifa etmeden başkan adayı olduğu gerekçesiyle İlçe Seçim Kurulu’na yapılan itiraz haklı görülmüş ve Acurman’ın adaylığı düşürülmüştü. İl seçim Kurulu’na yapılan itirazdan da benzer bir karar çıktı ve Acurman’ın adaylığı resmen düşürülmüş oldu.

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CHP BAŞİSKELE'DE YENİ ADAY İÇİN CUMA SON GÜN mask

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman’ın adaylığı, parti ve devlet görevlilerinin mevcut görevlerinden istifa etmesi için tanınan son tarih olan 1 Aralık 2023 tarihine kadar gerçekleşmemiş olmasından dolayı Acurman’ın adaylığı hakkında yapılan itiraz ilçe seçim kurulunca haklı görülmüş ve Acurman’ın adaylığı düşürülmüştü. CHP,  bu karara itirazda bulunarak anlaşmazlığı il seçim kuruluna taşıdıysa da il seçim kurulu nihai kararını verdi ve Anıl Acurman’ın Başiskele Belediye Başkan  adaylığı düşürülmüş oldu.

CUMA SON GÜN

CHP’nin bundan sonraki süreçte 2 Mart Cuma gününe kadar yeni Başiskele Belediye Başkan adayını Yüksek Seçim Kurulu’na bildirmesi gerekiyor.
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29 Şub 2024 - 09:23 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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