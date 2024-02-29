CHP BAŞİSKELE'DE YENİ ADAY İÇİN CUMA SON GÜN

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman’ın adaylığı, parti ve devlet görevlilerinin mevcut görevlerinden istifa etmesi için tanınan son tarih olan 1 Aralık 2023 tarihine kadar gerçekleşmemiş olmasından dolayı Acurman’ın adaylığı hakkında yapılan itiraz ilçe seçim kurulunca haklı görülmüş ve Acurman’ın adaylığı düşürülmüştü. CHP, bu karara itirazda bulunarak anlaşmazlığı il seçim kuruluna taşıdıysa da il seçim kurulu nihai kararını verdi ve Anıl Acurman’ın Başiskele Belediye Başkan adaylığı düşürülmüş oldu.

CUMA SON GÜN

CHP’nin bundan sonraki süreçte 2 Mart Cuma gününe kadar yeni Başiskele Belediye Başkan adayını Yüksek Seçim Kurulu’na bildirmesi gerekiyor.