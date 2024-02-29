CHP BAŞİSKELE'DE YENİ ADAY İÇİN CUMA SON GÜN

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman’ın adaylığı, parti ve devlet görevlilerinin mevcut görevlerinden istifa etmesi için tanınan son tarih olan 1 Aralık 2023 tarihine kadar gerçekleşmemiş olmasından dolayı Acurman’ın adaylığı hakkında yapılan itiraz ilçe seçim kurulunca haklı görülmüş ve Acurman’ın adaylığı düşürülmüştü. CHP, bu karara itirazda bulunarak anlaşmazlığı il seçim kuruluna taşıdıysa da il seçim kurulu nihai kararını verdi ve Anıl Acurman’ın Başiskele Belediye Başkan adaylığı düşürülmüş oldu.
CUMA SON GÜN
CHP’nin bundan sonraki süreçte 2 Mart Cuma gününe kadar yeni Başiskele Belediye Başkan adayını Yüksek Seçim Kurulu’na bildirmesi gerekiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Başiskeleli - Cuma değil cumartesi son gün
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.