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DORUKTAKİLER 2023 ödül töreni bugün

Gazetemizin geleneksel olarak düzenlediği DORUKTAKİLER 2023’de ödül töreni bugün yapılacak.

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DORUKTAKİLER 2023 ödül töreni bugün
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Kocaeli Ticaret Odası Meclis Salonu’ndaki tören saat 18.00’de başlayacak. Programda 17 ayrı kategoride birinci olanlara ödül verilecek.

DORUKTAKİLER 2023 ödül töreni bugün

29 Şub 2024 - 09:31 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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