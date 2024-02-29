Hatipoğlu ve ekibi gövde gösterisi yaptı

Kürsüde konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, Körfez Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, mahalleyi temsilen Meclis Üyesi adayı olan Fırat Türker, Dilanur Durmuş ve Murteza Özün seçimin kazanılacağı mesajını verdiler.

Mimar Sinan Mahallesi Seçim Bürosu açılışı için Erzurumlu olan iki belediye başkan adayına destek vermeye Kocaeli Erzurumlular Dernek Başkanı Avni Gözütok, Körfez Erzurumlular Dernek Başkanı Yavuz Göğdemir’de geldi. İYİ Parti Belediye Meclis üyesi ve adayları, STK Başkan ve temsilcileri, muhtarlar ve muhtar adayları ile İYİ Parti İl ve İlçe yöneticileri açılış alanında kalabalık sayıda hazır bulundular.

Kalabalık caddeye sığmazken, görevli polisler ve parti görevlileri trafik akışını sağlamak için çaba harcadılar. Açılış, mahalleyi temsil eden Körfez Belediye Meclis Üye adayları Fırat Türker, Dilanur Durmuş ve Murteza Özün’ün yaptığı konuşmayla başladı. Meclis üyeleri kendilerine gösterilen destek ve ilgi nedeniyle teşekkür ederek seçimi kazanacaklarını söylediler.

“Çirkin söylemler olmayacak”

Körfez Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu konuşmasına, çocukların ve gençlerin geleceği için aday olduğunu belirterek, “Şu anda gençlerimizin birçoğu geleceklerinden umutsuz ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Emeklilerimiz asgari ücretin de altında maaş alarak yaşam mücadelesi veriyorlar. Bu şekilde devam ederse gelecekte emekliler daha da zor durumda olacak ve bir gün, emeklilere birer battaniye, biraz harçlık verdik diyecekler. Diğer parti adayları ile konuşarak prensip anlaşması yaptık. Seçim meydanlarında, sosyal medya da çamur atma, lekeleme, çirkin dil kullanma olmayacak. Konuşmalar ve çalışmalar düzeyli olarak yapılacak. Ben Körfez’de yolsuzlukla, yoksullukla mücadele edeceğim. Burada bulunan 2 yaşındaki torunum dahil çocukların, gençlerin geleceği için mücadele ediyorum. Rantçılara izin vermeyeceğim, bundan sonra ilçenin bir karıuş toprağını dahi sattırmayacağıma şerefim üzerine söz veriyorum. Bizim bu çabamızın ve fedakarlığımızın taçlandırılacağına inanıyorum” dedi.

“Emeklilere her ay 4 bin lira”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin, seçim meydanlarında partilerin düşman gibi hareket ettiğini, insanları ayrıştıran dillerin kullanıldığını söyleyerek, “Açıkça söylüyorum biz hayırda yarışıyoruz, insanlarımız bize bu görevi verirse en iyi belediyeciliği yapacağız. Bu devlet parti devleti olmasın, Büyükşehir’i ve Körfez’i kazanacağız. Bizim sözümüz var, yıllarını, emeklerini harcayarak çalışan ve emekli olan vatandaşlarımız şu an bir çay dahi içemiyorlar. Emeklilerimize her ay 4 bin lira para vereceğiz. Ta ki en düşük emekli maaşı 20 bin lira düzeyinde oluncaya kadar. Öğrencilerimize sabah ve öğlen yemeği vereceğiz ve bu yemekleri hanımlar evlerinde yaparak gelir elde edecekler. Ben kentsel dönüşümcüyüm, seçildikten sonra 3 gün kutlamaları kabul edecek, sonrasında da kolları sıvayacağız. 160 bin çürük bina olduğunu söylüyorlar, hemen dönüşüme başlayacak ve kimsenin enkaz altında ölmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Seçim bürosu kurdelesini Yıldıztekin, Hatipoğlu, yeni Körfez İlçe Başkanı Birol Yılmaz, Kocaeli Erzurumlular Dernek Başkanı Avni Gözütok, Körfez Erzurumlular Dernek Başkanı Yavuz Göğdemir ve meclis üyesi adayları birlikte kestiler.