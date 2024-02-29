Kanser tedavisinde artık Atakent Cihan Hastanesi de var

Kocaeli ve çevre illerdeki kanser hastalarının ihtiyaç duyduğu medikal onkoloji hizmetlerine ulaşmalarını sağlamak ve bu alanda sunulan hizmetlerin alternatiflerini çoğaltmak amacıyla, genel müdürümüz Latif Sezgin ve Tıbbi Direktörümüz Dr. Çağdaş Öztürk’ün çabaları ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Kemalettin Akkurt’un desteği ile Tıbbi Onkoloji/ Medikal Onkoloji bölümümüz kuruldu.

Kanser hastalarının, şehir dışına çıkmadan etkili ve kaliteli tedaviyi hastanemizde alabilmelerine olanak sağlayan bu değerli hizmeti hayata geçirmemizde kurumumuza desteklerini esirgemeyen Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz.

Atakent Cihan Hastanesi olarak, kanserle mücadelede her adımın önemli olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda hastalarımıza destek olmayı amaçlıyoruz. Medikal Onkoloji bölümü ile hastanemize ve hastalarımıza artı bir değer kattığımızı düşünüyoruz. Tıbbi Onkoloji/ İç Hastalıkları alanında yılların deneyimine sahip Prof. Dr. Doğan Koca ve ekibi ile bu hizmeti sunmaya başlamanın sevincini yaşamaktayız.

Özel Atakent Cihan Hastanesinde uygulanan bazı tedavi yöntemlerimiz:

1. Hedefe Yönelik İlaçlar: Kanser tedavisindeki en son gelişmelerden biri olan hedefe yönelik ilaçlar, hastalarımızın yaşam kalitesini artırmak için büyük bir umut sunuyor. Prof. Dr. Doğan Koca ve ekibi, en uygun hedefe yönelik ilaç tedavilerini belirlemek için titizlikle çalışıyor.

2. İmmunoterapi: Bağışıklık sistemini kansere karşı savaşmak için harekete geçiren immünoterapi, modern tıbbın en önemli buluşlarından biridir. Özel Atakent Cihan Hastanesi'nde, immünoterapiyle ilgili teknolojileri ve tedavi yöntemlerini sunarak hastalarımıza umut dolu bir gelecek sağlıyoruz.

3. Kişiye Özel Kanser Tedavisi: Her kanser vakası benzersizdir ve tedavi planı da buna göre olmalıdır. Prof. Dr. Doğan Koca ve ekibi, hastalarımızın genetik profillerini analiz ederek kişiye özel kanser tedavisi planları oluşturuyor. Bu yaklaşım, hastalarımızın tedaviye daha iyi yanıt vermesini sağlıyor.

4. Kemoterapi: Klasik bir kanser tedavisi olan kemoterapi, hala birçok kanser türünde kullanılan bir seçenektir. Özel Atakent Cihan Hastanesi'nde, kemoterapi uygulamaları son teknoloji ve bilimsel gelişmeler ışığında gerçekleştirilir, böylece hastalarımıza en iyi sonuçlar elde edilir.

Prof. Dr. Doğan Koca ve ekibi, Özel Atakent Cihan Hastanesi'nde kanserle mücadelede sizinle birlikte ilerlemek için sabırsızlanıyor. Sağlık alanındaki yenilikleri takip ederek, hastalarımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz.

Detaylı bilgi ve randevu için lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Sağlık dolu günler dileriz.