PROF. DR. DOĞAN AYDAL’DAN KOCAELİ KÖRFEZLİLER DERNEĞİNE ZİYARET

YENİ DERNEK BİNASINA ZİYARET

Kocaeli Körfez Ağrılılar Derneğinin yeni açmış oldukları Dernek binasında hem hayırlı olsun ziyareti ve Hem de seçim çalışmaları Kocaeli’ de yapılacak projeler hakkında bilgi verildi. Samimi ortamda geçen ziyarette Dernek Başkanı Nurettin KAPLAN Kocaeli Büyükşehir belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Doğan Aydal’a Hemşerim kitabını hediye etti. Aydal İçinde Yeniden Refah Partisi Arge Biriminin hazırlamış olduğu Milli Kaynaklar, Projeler kitaplarını hediye etti.