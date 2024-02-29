29 Şub 2024 - 09:53- Siyaset G:

PROF. DR. DOĞAN AYDAL’DAN KOCAELİ KÖRFEZLİLER DERNEĞİNE ZİYARET

Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Prof. Dr. Doğan AYDAL, Körfez Belediye Başkan Adayı Hacı Latif İşçen, İlçe Başkanı Ümit Pehlivan, Körfez Belediye Meclis Üyesi Adayları Recep Ertem ve Tuncay Ertem, İl Başkan Yardımcıları ve Körfez ilçe Teşkilatı ile birlikte Kocaeli Körfez Ağrılılar Derneği’ne ziyarette bulunuldu. Kocaeli Ağrılılar Derneği Başkanı Nurettin Kaplan ve Yönetim Kurulu üyeleri sıcak bir karşılama gerçekleştirdi.

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PROF. DR. DOĞAN AYDAL’DAN KOCAELİ KÖRFEZLİLER DERNEĞİNE ZİYARET mask
PROF. DR. DOĞAN AYDAL’DAN KOCAELİ KÖRFEZLİLER DERNEĞİNE ZİYARET
PROF. DR. DOĞAN AYDAL’DAN KOCAELİ KÖRFEZLİLER DERNEĞİNE ZİYARET
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YENİ DERNEK BİNASINA ZİYARET

Kocaeli Körfez Ağrılılar Derneğinin yeni açmış oldukları Dernek binasında hem hayırlı olsun ziyareti ve Hem de seçim çalışmaları Kocaeli’ de yapılacak projeler hakkında bilgi verildi. Samimi ortamda geçen ziyarette Dernek Başkanı Nurettin KAPLAN Kocaeli Büyükşehir belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Doğan Aydal’a Hemşerim kitabını hediye etti. Aydal İçinde Yeniden Refah Partisi Arge Biriminin hazırlamış olduğu Milli Kaynaklar, Projeler kitaplarını hediye etti. 

PROF. DR. DOĞAN AYDAL’DAN KOCAELİ KÖRFEZLİLER DERNEĞİNE ZİYARET
PROF. DR. DOĞAN AYDAL’DAN KOCAELİ KÖRFEZLİLER DERNEĞİNE ZİYARET
PROF. DR. DOĞAN AYDAL’DAN KOCAELİ KÖRFEZLİLER DERNEĞİNE ZİYARET
# Yeniden Refah Partisi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Prof. Dr. Doğan Aydal, Körfez Belediye Başkan Adayı Hacı Latif İşçen, İlçe Başkanı Ümit Pehlivan, yeni, seçim, Yeniden Refah Partisi

29 Şub 2024 - 09:53 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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