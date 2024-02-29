PROF. DR. DOĞAN AYDAL’DAN KOCAELİ KÖRFEZLİLER DERNEĞİNE ZİYARET

YENİ DERNEK BİNASINA ZİYARET
Kocaeli Körfez Ağrılılar Derneğinin yeni açmış oldukları Dernek binasında hem hayırlı olsun ziyareti ve Hem de seçim çalışmaları Kocaeli’ de yapılacak projeler hakkında bilgi verildi. Samimi ortamda geçen ziyarette Dernek Başkanı Nurettin KAPLAN Kocaeli Büyükşehir belediye Başkan Adayı Prof.Dr. Doğan Aydal’a Hemşerim kitabını hediye etti. Aydal İçinde Yeniden Refah Partisi Arge Biriminin hazırlamış olduğu Milli Kaynaklar, Projeler kitaplarını hediye etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.