Motorine indirim geliyor!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi. Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Kocaeli’de motorin litre fiyatı 42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 40,46 satılıyor.