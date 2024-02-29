29 Şub 2024 - 10:07- Ekonomi G:

Motorine indirim geliyor!

Motorine bu gece yarısından itibaren 1 lira 35 kuruş indirim geliyor

HABER MERKEZİ
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Motorine indirim geliyor! mask

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Motorine 1 lira 35 kuruş indirim geldi.   Yeni fiyatların 1 Mart'tan itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; 

Kocaeli’de motorin litre fiyatı 42 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 40,46 satılıyor.
# yeni

29 Şub 2024 - 10:07 - Ekonomi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Emekli - Parası olan mazot stoklasın seçim sonrası dolar artışı ile mazot fiyatları uzaya fırlayacak.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Şubat 10:14

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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