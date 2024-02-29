Muhtar adayı Atilla Öntürk, Seymen Mahallesi halkına seslendi!

SEYMEN MAHALLESİ KOMŞULARIM!!!

2024 Yerel Seçimlerinde sizlerinde desteği ile Mahallemizin Muhtarlığına talibim.

10.03.1973 İzmit Doğumluyum. Bu zamana kadar mahallemizin sakini olarak yaşamaktayım. Evli ve bir çocuk babasıyım. Mahallemizde ATİ YAPI İnşaat Malzemeleri Toptan satışı ile uğraşmaktayım. Aynı zamanda çeşitli STK'lar da Kurucu Üye ve Dernek Başkanlığı vazifelerinde bulundum.

Şimdi de sizlerin desteğini isteyerek, şartlarımızı ve imkanlarımızı hep birlikte daha verimli kullanarak, çözüm odaklı, siz değerli mahalle komşularımız ve ekibimiz ile birlikte fikirler, çözümler ve projeler üreterek, mahallemizi daha yaşanası, daha modern, daha keyifli, komşuluğun ve arkadaşlığın güzel olduğu bir mahalle oluşumuna ekibimiz ile birlikte taşımak niyetindeyiz.

Bu yola geçici bir Heves, ya da Nam Şan Para için girmedik.

Tek işimiz bu olacağı için de girmedik! Gerçekten Samimiyet ile Mahallemize ekibimiz ile birlikte güzellikler katabileceğimize inandığımız için girdik. Güler yüzümüz ile çözüm odaklı hizmet verebilmek adına siz değerli komşularımızın oylarını istiyoruz.

MAHALLEMİZDE YAPILMASINI DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ PROJELER

*Her türlü bilginin paylaşılabilmesi için SMS İnternet Sitesi ve Alo Muhtar Hattı Kurulması.

*Mahallemizde yaşayan komşularımız için gerekli olabilecek kan grup listesi oluşturarak lüzum hasıl olduğunda acilen ihtiyacın giderilmesini sağlamak.

*Mahallemizde Acil durumlar için Belediyemizin de desteğini alarak ilgili bir kurtarma yardım ekibi kurulmasını sağlamak.

*Mahallemizde yaşayan ikamet eden ihtiyaç sahibi komşularımızı sizlerinde desteği ile tespit ederek, gerekli yardımların yapılmasına vesile olmak.

*Mahallemiz sakinlerine imkanlar: nispetinde Belediyemizin de desteği ile Kültür Turları Gezileri vb etkinlikleri organize etmek.

*Mahallemizde yapılması planlanan, Millet bahçesi projesi kapsamında, Mahallemize yakışır bir hizmet binası Kültür evi ve Muhtarlık binasının yapılabilmesi için gerekli girişimlerde bulunularak hayata geçirilmesini sağlamak.