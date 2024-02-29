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2 çocuk annesi Yasemin Türkkan hayatını kaybetti

Kartepe Sarımeşe Mahallesi sakinlerinden Yasemin Türkkan yaşamını yitirdi

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2 çocuk annesi Yasemin Türkkan hayatını kaybetti mask

Kartepe Sarımeşe Mahallesi Nizam-ı Cedit Caddesi’nde oturan Bülent Türkkan’ın eşi Yasemin Türkkan yaşamını yitirdi. 2 çocuk annesi Yasemin Türkkan, bugün Sarımeşe Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sarımeşe Merkez Mezarlığında toprağa verilecek.
# çocuk, Kartepe

29 Şub 2024 - 10:18 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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