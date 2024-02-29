Kartepe Sarımeşe Mahallesi Nizam-ı Cedit Caddesi’nde oturan Bülent Türkkan’ın eşi Yasemin Türkkan yaşamını yitirdi. 2 çocuk annesi Yasemin Türkkan, bugün Sarımeşe Merkez Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sarımeşe Merkez Mezarlığında toprağa verilecek.
- Asayiş
2 çocuk annesi Yasemin Türkkan hayatını kaybetti
Kartepe Sarımeşe Mahallesi sakinlerinden Yasemin Türkkan yaşamını yitirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.