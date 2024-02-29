Deva Partisi Büyükşehir Adayı Baturman, ilçe ilçe gezmeye başladı

Av. Ensar Baturman, gezileri sırasında Kocaeli'nin belediyecilik anlayışını daha etkin ve katılımcı bir hale getirmeyi hedeflediklerini belirtiyor. Aday, "Kocaeli'nin potansiyelini en iyi şekilde kullanmak, şehrimizi çağdaş ve yaşanabilir bir yer haline getirmek için buradayız. İlçe ilçe gezip vatandaşlarımızın beklenti ve sorunlarını dinleyerek çözüm yolları üretmeye kararlıyız" şeklinde konuştu.
Baturman'ın gezileri, Deva Partisi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ortaya koyduğu vizyon ve projelerle ilgili ilgi çekiyor. Adayın, Kocaeli'nin farklı kesimleriyle yakın temas halinde olması, seçmen nezdinde olumlu yankı buluyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.