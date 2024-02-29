Körfez Belediyesi’nden spor kıyafeti uygulaması hakkında açıklama

Körfez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre;

"Sosyal medyada ve bazı basın yayın kuruluşlarında kurumumuz Körfez Belediyesi’nin spor uygulamaları hakkında çıkan iddialar gerçekle ilgi olmadığı gibi uzun süredir yaptığımız ve ilçe halkımız tarafından da takdir gören güzel hizmetleri manipüle etme çabasıdır.

Göreve geldiğimiz günden bu yana belediye hizmetlerine erişimde sosyal adalet, fırsat eşitliği ve kolay ulaşım konusundaki hassasiyetimizi kimsenin istismar etmesine izin vermeyeceğimiz gibi yapılan iyi ve güzel işlerinde karalanmasına müsaade etmeyiz.

Çocuklar, gençler, kadınlar ve yaşlıların konu olduğu çalışmalarımızda ne kadar hassas olduğumuzu Körfez halkı gayet iyi bilirken dışarıdan ilçemizi hiç tanımayan birilerinin sırf siyaset olsun diye yanlış bilgilerle basın yayın organlarına yaptıkları açıklamalar hem halkımızı hem de basını yanıltmaktadır.

Söz konusu edilen yıllardır Körfezli çocukların ve gençlerin yararlandığı ücretsiz spor okullarımızdan ve ilçemizin dört bir köşesine yaptığımız tesislerimizden binlerce çocuğumuz yararlanmıştır ve yararlanmaya da devam etmektedir.

Körfez Belediyesi olarak 16 spor branşında bir taraftan binlerce sporcu yetiştirirken, bir taraftan da yine binlerce sporseverimize hizmet vermekteyiz. Sporun özünde olan disiplin, takım ruhu, kulübe aidiyet, takımdaşlık gibi kazanımları sporcularımıza edindirmek için işin sosyo-psikolojisi gereği ve her ciddi kulüp gibi sportif kıyafet uygulamalarını yapıyoruz. Ancak bu uygulamalarda kimseyi zorunlu tutmadığımız gibi ekonomik durumu olmayanlara da belediye olarak ‘ücretsiz’ desteklerimizi her zaman veriyoruz.

Nasıl Milli Eğitim’de okullarımızın okul kıyafeti uygulaması var ise bizim de spor okullarımızda yapılan sporun özelliklerine göre kıyafet ve malzeme uygulamalarımız çocuklarımızın ve gençlerimizin sağlıkları açısından olmaktadır. Ancak özellikle kıyafetlerin belirli bir yerden alınması zorunluluğu yoktur. İsteyen istediği mağazadan kulübümüzün spor kıyafet ve malzemelerini alabilmektedirler. Diğer taraftan spor kıyafet ve malzemelerini satan esnaflarımız da çocuklarımızın daha sağlıklı spor yapabilmeleri için satış fiyatlarını en cüzi rakamlarda tutarak ailelere yardımcı olmaktadırlar.

Körfez Belediyesi olarak 16 spor branşında binlerce lisanslı ve amatör sporcu yetiştirmenin mutluluğunu yaşayıp onlardan aldığımız güç ve enerji ile önümüzdeki hizmet döneminde yaptığımız çalışmaları daha da artırarak yolumuza devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."