KARTEPELİ İZCİLERİN DOĞA MACERASI

Gençleri daha donanımlı bir şekilde hayata hazırlayan Kartepe Belediyesi düzenlediği etkinliklerle her kesimi takdirini kazanıyor. Kartepe Belediyespor bünyesinde bulunan İzcilik Kulübü liderlerinden Mustafa Işık, M.Utku Birinci, Özgür Uzuner, Binnur Ünleyen ve Şaban Süleymanoğlu Kartepeli gençlerin Yuvacık Aksığın Köyü’nde yaşadıkları doğa macerasına rehberlik ettiler.
PARSIK MAĞARASI’NA ZİYARET
Sabahın erken saatinde bir araya gelen 65 kişilik izci adayları 10 km doğa yürüyüşü yaptılar. İzci adayları Yuvacık Aksığın Köyü’nde bulunan Parsık Mağarası’nı ziyaret ettiler. İzci liderlerinden Parsık Mağarası hakkında detaylı bilgi aldılar. İzci adayları Parsık Mağarası içinde stalaktit ve stalagmitleri gözlemleyerek doğanın eşsiz oluşumlarına hayran kaldılar.
TAKIM OLMA RUHU
Gün boyunca izcilik becerilerini geliştiren gençler, özellikle mağara keşfi sırasında birbirleriyle işbirliği yapmayı öğrendiler. Bu keyifli etkinlik, gençlerin doğaya olan ilgisini artırırken aynı zamanda takım ruhu ve liderlik becerilerini geliştirmelerine de olanak sağladı.
UNUTULMAZ DENEYİM
İzci adayları daha sonra eşsiz dere manzarası eşliğinde doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yapılan yürüyüş sonunda Aksığın Köyü’nde bulunan izci tesisinde konakladılar. Yorgun ama mutlu bir şekilde gezilerini tamamlayan izci adayları Yuvacık Aksın Köyü gezisi, doğayı seven gençler arasında unutulmaz bir deneyim olarak yerini aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.