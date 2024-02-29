- Gündem

Üsküdar Vapuru Faciası şehitleri Gölcük’te dualarla anılacak

1 Mart Üsküdar Vapur faciasında şehit olan 392 kişi, büyük felaketin 66. yılında Gölcük’te düzenlenecek anma töreninde bir kez daha hüzünle yâd edilecek.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Üsküdar Vapuru Faciası şehitleri Gölcük’te dualarla anılacak mask
Üsküdar Vapuru Faciası şehitleri Gölcük’te dualarla anılacak
Üsküdar Vapuru Faciası şehitleri Gölcük’te dualarla anılacak
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül sivil deniz kazası olan Üsküdar Vapuru faciasının acısı; aradan geçen yıllara rağmen Kocaeli’de tazeliğini korumaya devam ediyor. 1 Mart 1958 tarihinde İzmit-Gölcük seferini yaptığı sırada şiddetli rüzgâr sebebiyle Derince açıklarında batan Üsküdar Vapuru’nda hayatlarını kaybeden 392 kişi, Gölcük Belediyesi’nin düzenleyeceği programda dualarla anılacak.

FACİADA HAYATINI KAYBEDENLER YÂD EDİLECEK

Büyük felaketin 66. yıl dönümünde faciada hayatını kaybedenleri büyük bir hüzünle yâd etmek adına Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenecek program, 1 Mart Üsküdar Şehitliği’nde saat 10.00’da başlayacak. Çelenk sunumu ile başlayacak program, protokol konuşmalarının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam ederek hayatını kaybedenler için dualar edilecek. Programın devamında saat 13.45’de de Tevfik Hoca Camisi’nde Mevlid-i Şerif de okunacak.

BAŞKAN SEZER RAHMET DİLEDİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada: “1 Mart tarihi kalplerimizde burukluk oluşturan, hepimizi üzüntüye boğan bir gündür. Bundan 66 yıl önce yaşanan Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabırlar dilerim” dedi.

Üsküdar Vapuru Faciası şehitleri Gölcük’te dualarla anılacak
Üsküdar Vapuru Faciası şehitleri Gölcük’te dualarla anılacak

# Üsküdar Vapuru Faciası, Gölcük, Kocaeli, türkiye, büyük

29 Şub 2024 - 10:55 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.965.126 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL