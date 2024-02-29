29 Şub 2024 - 10:59- Siyaset G:

Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımına bugün başlanacak

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına bugün başlanacak.

Anadolu Ajansı
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Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımına bugün başlanacak mask

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 1 Aralık 2023'te ilan ettiği seçim takvimi işlemeye devam ediyor. Takvim doğrultusunda, bugüne kadar seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti sayısı 36 olarak belirlenirken Yenilik Partisi ile Genç Parti'nin seçimlere katılmayacağını YSK'ye bildirmesi sonrası bu sayı 34'e düştü.

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar da 20 Şubat'ta il ve ilçe seçim kurullarına adaylık listelerini teslim etti. Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de 27 Ocak'ta YSK Başkanlığı'nda yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Takvim kapsamında, yurttaşların nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıtlarının bugün itibarıyla döküm ve dağıtımına başlanacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı, 24 Mart Pazar günü tamamlanacak.

Bilgi kağıdı yanında bulunmayan seçmen de oy kullanabilecek. Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nin internet sitesinden, e-Devlet'ten, YSK'nin Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması'ndan veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebilecek.
# ilçe, seçim, yüksek

29 Şub 2024 - 10:59 - Siyaset

Mahreç  Anadolu Ajansı

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