29 Şub 2024 - 11:17- Gündem G:

Lastik-İş, Goodyear ile altıncı kez masada

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear işyerinde çalışan işçilerin Toplu İş Sözleşmesi görüşmesinde bugün altıncı oturum gerçekleştiriliyor.

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Lastik-İş, Goodyear ile altıncı kez masada mask

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear işyerinde çalışan işçilerin Toplu İş Sözleşmesi görüşmesinde bugün altıncı oturumu Başiskele'de Tryp By Wyndham otelinde başladı. Lastik İş, sözleşme taslağında üretim işçisi için yüzde 111, destek işçisi için ise yüzde 170 zam talep etmişti. İşveren ise önceki toplantıda yüzde 55 zam teklif etmiş ve sendika bu teklifi kabul etmemişti.

ALTINCI TOPLANTI

Lastik İş Sendikası; Pirelli, Brisa, Prometeon ile yapılan ikinci toplantının ardından bugün de yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren Goodyear temsilcileri ile altıncı kez masaya oturdu. Toplantıya Sendika adına Genel Başkanı Aladdin Sarı, Sendika Yöneticileri katılırken Kiplas Yetkilisi Ulaş Yıldız, Goodyear yöneticileri Ceren Özel, Serkan ışık, Aslı Beyler katıldı.
# Lastik-İş Sendikası, Goodyear, Başiskele, talep, Zam

29 Şub 2024 - 11:17 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.965.126 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL