Lastik-İş, Goodyear ile altıncı kez masada

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear işyerinde çalışan işçilerin Toplu İş Sözleşmesi görüşmesinde bugün altıncı oturumu Başiskele'de Tryp By Wyndham otelinde başladı. Lastik İş, sözleşme taslağında üretim işçisi için yüzde 111, destek işçisi için ise yüzde 170 zam talep etmişti. İşveren ise önceki toplantıda yüzde 55 zam teklif etmiş ve sendika bu teklifi kabul etmemişti.

ALTINCI TOPLANTI

Lastik İş Sendikası; Pirelli, Brisa, Prometeon ile yapılan ikinci toplantının ardından bugün de yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren Goodyear temsilcileri ile altıncı kez masaya oturdu. Toplantıya Sendika adına Genel Başkanı Aladdin Sarı, Sendika Yöneticileri katılırken Kiplas Yetkilisi Ulaş Yıldız, Goodyear yöneticileri Ceren Özel, Serkan ışık, Aslı Beyler katıldı.