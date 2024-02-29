Aktan’a Fethiye’de ilgi büyüktü

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi İzmit Belediye Başkan adayı Ercan Aktan, geçtiğimiz günlerde ilçenin en işlek caddesi olan Fethiye Caddesi’nde esnaf ve halkla bir araya geldi.Kalabalık bir partili grup ile saha çalışmalarını sürdüren başkan adayı Aktan, ziyaretlerinde bir araya geldiği esnaf ve vatandaşlara projelerini anlatıp destek talebinde bulundular.

“BU SEÇİMLER ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK”

Buluştuğu İzmitlilere, genel başkanları Ali Babacan’ın da selamlarını ileten Aktan, “Parti olarak ilk kez kendi adaylarımızla ve logomuzla seçimlere gireceğiz. Bu seçimler ve DEVA Partisi’nin sağlayacağı yükseliş Türkiye’nin de kaderini belirleyecek. İzmit Belediyesi için planlarımız hazır. İktisadi anlamda genel merkezimizin ülkemizle ilgili çalışmalarının bir benzerini yerele uygulayacağız. Biz her şeyden önce halkın beklentilerine uygun bir yönetim vaadinde bulunuyoruz” diye konuştu.

“ETKİLEYİCİ BİR GÜNDÜ”

İzmitlilerin yakın ilgisi ile karşılaşan ve esnafların güler yüz ile karşıladığı başkan adayı Ercan Aktan, konuşmasının devamında ise “Esnafımızın ve İzmitlilerin yakın ilgi göstermeleri yöre halkımızın DEVA Partisi’ne yönelik pozitif bir bakış açısı içinde olduğunu gösterdi. Fethiye Caddesi’nde etkileyici bir gün geçirdik. İzmitliler genç bir aday ve başkan istediklerini ortaya koydular” açıklamasında bulundu.