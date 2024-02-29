DEVA Partisi İzmit adayı Aktan, Fethiye Caddesi'nde esnaf ve halkla bir araya geldi

Aktan, Ali Babacan'ın selamlarını ileterek, Deva Partisi'nin ilk seçime gireceğini ve Türkiye'nin kaderini belirleyecekleri vurgusunu yaptı. İzmit Belediyesi için planladıkları projeleri ve iktisadi çalışmaları detaylarıyla anlatarak, halkın beklentilerine uygun bir yönetim vaat etti.

Bu etkinlikte halkın teveccühünü kazanmayı başaran ekip, aynı zamanda halkla buluşmada samimi bir atmosfer yakaladı. Esnafların ve halkın gösterdiği güler yüz, Aktan ve ekibini mutlu etti. Organizasyona katılan teşkilat üyeleri ve diğer ekip arkadaşlarıyla birlikte, halkın beklentilerini anlamak adına önemli bir adım attılar.

Fethiye Caddesi'nde geçen bu etkileyici gün, İzmit halkının beklentilerine duyarlı bir adayın varlığını bir kez daha ortaya koydu. Ercan Aktan ve ekibine başarılar diler, bu olumlu enerjinin seçim sürecinde devam etmesini umarız.