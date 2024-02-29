KOTO’dan Doğu Marmara’ya Sağlık turizmi açılımı

Kocaeli başta olmak üzere Doğu Marmara’nın sağlık turizminde dünya destinasyonları arasına girebilmesi için çeşitli projeler gerçekleştiren Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sağlık Turizmi Derneği (KOSAD) işbirliğiyle, önemli bir toplantıya imza attı. Sağlık turizminde dünya devi firmalara arasına girmeyi başarmış Türk iş insanlarını deneyim paylaşımı toplantısında buluşturan KOTO, sürece Yalova ve Sakarya illerinin turizm temsilcilerini de dahil ederek Doğu Marmara’ya sağlık turizmi açılımı yaptı.

YALOVA VE SAKARYA’DAN KATILIM

Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Hüseyin Gezer’in, Kocaeli Sağlık Turizmi Derneği (KOSAD) Başkanı- Öğretim Görevlisi Tümay Mercan ile birlikte ev sahipliği ve moderatörlüğünü yürüttüğü toplantıya; Kocaeli İl Kültür ve turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Sakarya İl kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, Yalova Turizm İl Müdürü Ziya Karatekin, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Nihat Nama, Osman Şakar, Komite Üyesi Yıldırım Çakmak, Turizm ve Ar-Ge Koordinatörü Ömer Özcan, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyeleri Metin Soysal, Köksal Ketenci, kamu hastanelerinin temsilcileri, özel sağlık kuruluşlarının temsilcileri, turizm işletmecileri, kamu- özel kurumların sağlık turizmi alanı ile ilgilenen birimlerinin üst düzey temsilcileri katıldı.

SAĞLIK TURİZMİNİN DEVLERİ

İlginin yoğun olduğu toplantıda; Karacı Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Ciga, TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Meclis Bakan Yardımcısı- Cirtusmed Yönetici Ortağı Opr. Dr. Genco Çetinkanat, THTC Medikal Direktör ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı- Heal Me Tour Sağlık Turizmi Acentası Kurucu Genel Müdürü Dr. Ferhat Kayan, Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Uluslararası Hizmetler Medikal Müdürü Dr. Handan İşman Beşe, Fides Travel Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Dolapçıoğlu, THTC İcra Kurulu Başkanı- Romatem Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Holoğlu, Unico Sigorta Bölgeler Satış Direktörü Barış Tabakoğlu katılımcılarla, eşsiz deneyimlerini paylaştı.

GEZER: 1,4 MİLYON KİŞİ ÜLKEMİZİ TERCİH ETTİ

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, 2023 yılında 1,4 milyon kişinin sağlık hizmeti almak için ülkemizi tercih ettiğini belirterek, “Kocaeli Ticaret Odası Başkanımız Necmi Bulut’a ve yönetim kurulumuza, ilimizde sağlık turizminin gelişmesi adına başlattıkları bu tanıtım atağı, bizzat sahada yürüttükleri projeler ve destekleri dolayısıyla teşekkür ederek başlamak istiyorum. Uluslararası USHAŞ verilerine göre 2023 yılında yaklaşık 1.4 milyon kişi sağlık hizmeti almak için ülkemize gelmiş ve buradan elde edilen gelir 2.3 milyar dolar tutarında gerçekleşmiştir.

DOĞU MARMARA İLLERİ OLARAK BİRLİKTE HAREKET ETMELİYİZ

Kocaeli’de sağlık turizmi verilerine bakacak olursak; ilimizde Sağlık Yetki Belgesi’ne sahip toplam 59 sağlık kuruluşu bulunmaktadır. 4 ve 5 yıldızlı otellerde oda sayısı 2604, yatak sayısı 5256’dır. 2023 yılı itibariyle 106 bin 17 kişi yabancı sağlık kuruluşlarımızdan hizmet almıştır. Bu verilere bakıldığında, Kocaeli ve Doğu Marmara Bölgesi olarak potansiyelimizin çok altında sağlık turizmi geliri elde ettiğimiz çok açık bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Sağlık turizmi gelirlerinden daha fazla pay alabilmemiz için Doğu Marmara illeri olarak birlikte hareket etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Birlikten kuvvet doğar ve bölge olarak daha nitelikli işlere imza atabiliriz” dedi.

MERCAN: 2024 DOĞU MARMARA’NIN YILI OLSUN

KOSAD Başkanı- Öğretim Görevlisi Tümay Mercan, Doğu Marmara Bölgesi’ndeki illerin sağlık turizminde bir yıldız değerinde olduğunu ancak ortak hareket edildiğinde parlayabileceklerini vurgulayarak, “Kocaeli Ticaret Odası Başkanımız Necmi Bulut’a ve yönetim kuruluna, ilimizde sağlık turizminin gelişmesi adına sürdürdükleri gayretler ve bu toplantıda KOSAD ile işbirliği yaptıkları için teşekkür ediyorum. 2011 yılından bu yana KOSAD bölgemizde sağlık turizminin yapılabilirliğini anlatmaya çalışıyor. Sağlık kurumlarımız başarılı. Geldiğimiz noktadan daha hızlı ilerlememiz gerek. KOTO ile işbirliği Kocaeli sağlık turizmi çalışmalarında başarıya ulaşmada bir sinerji oluşturuyor. Sağlık turizminde her bir ilimiz yıldız gibi ancak bir araya gelir işbirliği yaparsak ışığımızı dünya fark eder. Bu toplantıyla beraber sağlık turizminin 2024 yılı için bölgesel çapta ilk cemrelerini atıyoruz. 2024, sağlık turizmi açısından Doğu Marmara’nın yılı olsun” dedi.

TAŞDELEN: KOCAELİ OLARAK ÇOK AVANTAJLIYIZ

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli’nin turizm bakımından şanslı, sağlık turizmi bakımından çok daha şanslı olduğunu vurgulayarak, “ Türkiye, dünyanın hatırı sayılır turizm ülkeleri arasına girmiş bulunmakta. Sağlık turizminde de üst sıralara girmek için çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Kocaeli olarak biz de bu hedefe katkı sunmak istiyoruz. Çünkü turizm bakımından çok zengin bir iliz. Bazı bölgelerde turizmin bir çeşidine hizmet edebilecek unsurlar mevcutken, biz tarih, doğa, sağlık tüm ögelere hakimiz. Bu avantajımızı kullanmalıyız. Ancak bu şekilde başarılı olabiliriz” dedi.

PEHLEVAN’DAN ORTAK HAREKET VURGUSU

İl Sağlık Müdürlüğü olarak yapılacak tüm çalışmalara destek olmaya hazır olduklarını vurgulayan İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Yüksel Pehlevan, “Kamu ve özel sektörümüzle bu alanda işbirliği yapmak, ön açıcı projeleri merkezi yönetime iletmek üzere hazırız. Sağlık olarak çok iyi bir altyapımız var. Bölgesel hareket edersek, Doğu Marmara’yı İstanbul’un alternatifi konumuna yükseltebiliriz” dedi.

CİGA: SAĞLIK TURİZMİ ÜST KURULU OLUŞTURULMALI

Sağlık turizminde ortak hareket kabiliyetinin geliştirilmesi için bir üst kurulun kurulması gerektiğini vurgulayan Karacı Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Ciga, “31 Ocak 2024 tarihinde bir toplantı yapmıştık ve o toplantı için veri almıştım. 31 Ocak 2024 tarihinde; 4.415 tane kurum kuruluş sağlık turizmi yapmak için akredite olmuştu. Bunların 979’u seyahat acentesi, 637’si hastane, 172’si tıp merkezi, 1028’i diş klinikleri, 1771’i de doktor muayenehanesi var. Bu toplam sayı 20 gün içinde 584 artarak, 4999’a çıkmış durumda. Korkunç bir şekilde çoğalıyoruz. Bunun karşılığını alabilmemiz lazım. Bunun yanında Türkiye hekim tarafından çok şanslı bir ülke ama rakip olan ülkeler de çok hızlı bir şekilde açıklarını kapatmaya başladılar. Ama Türkiye bunlardan farklı olarak coğrafyasının yüzde 90’dan fazlası fay hatları üzerinde olan bir ülke. Çok kıymetli termal sularımız, yer altı kaynaklarımız, içmelerimiz, çamurumuz ve mağaralarımız var. Ancak en büyük sıkıntımız hep birlikte çalışamıyoruz. O yüzden bu organizasyonları yönetmek üzere bir üst kurulun olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

TABAKOĞLU: AVRUPA’DAN GELEN TURİSTLERİN SİGORTA BİLİNCİ YÜKSEK

Unico Sigorta Bölgeler Satış Direktörü Barış Tabakoğlu, sağlık turizminde sigortanın önemli bir konu başlığı olduğunu ve şirket olarak hayata geçirdikleri komplikasyon sigortası hakkında bilgilendirmede bulunarak, “Unico Sigorta olarak, ülkemizden hizmet alan sağlık turizmi tarafları için en doğru poliçeyi üretmek adına önemli bir çalışmaya imza attık. Avrupa’dan gelen turistlerin yüksek sigorta bilinci var. Buraya geldiklerinde karşılaşabilecekleri her türlü komplikasyonda onları karşılayacak özel bir sigorta altyapısı oluşturduk. Butik bir poliçe hazırladık. Her bir kuruma özel alternatif çözüm önerileri buluşturabileceğimiz seçenekler bulunuyor. Bu çalışmamızın sağlık turizmine çok önemli katkıları olacak” dedi.

KAYAN: NASIL SAĞLIK TURİZMİ ARACI KURUMU OLUNUR?

THTC Medikal Direktör ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı- Heal Me Tour Sağlık Turizmi Acentası Kurucu Genel Müdürü Dr. Ferhat Kayan, sağlık turizmi aracı kuruluşu olmak isteyen işletmeler için temel bilgiler paylaşarak, “Türkiye’de sağlık turizmi aracı kuruluşları için uygulana yasal düzenleme şöyle; öncelikle yasal şirket kurmalısınız. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi edinmek gerekiyor. Bu belge ve diğer dosyalarla birlikte Sağlık Bakanlığı Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi’ne başvuruyorsunuz. Bu belgeleri aldığımız zaman resmi bir sağlık kuruluşu aracısı oluyorsunuz. Hemen akabinde Ticaret Bakanlığı’ndan bir takım destekleyici teşvikler almaya hak kazanıyorsunuz. Bunun için de öncelikle yine Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Hizmet İhracatçıları Birliği’ne üye olmak gerekiyor. Sağlık turizmi aracısına verilen destekler neler diye soracak olursanız; Yurt dışlında açılan tanıtım ofislerine belli oranlarda kira desteği alabiliyorsunuz, yurtiçi ve yurt dışı fuarlara destek, yurt dışı reklam pazarlama desteği, Türkiye ofis çalışanlarına maaş desteği var, ama yurt dışında yok. Hasta yol desteği ve pazar araştırma desteği de söz konusu” dedi.

ÇETİNKANAT: TÜM GÖVDEMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMALIYIZ

TOBB Uluslararası Sağlık Turizmi Meclis Bakan Yardımcısı- Cirtusmed Yönetici Ortağı Opr. Dr. Genco Çetinkanat, sağlık turizminde yapılan yanlışlara dikkat çekerek, “Sağlık turizmini yaygınlaştırmak için Türkiye’den birçok heyeti yurtdışına götürdük, çok sayıda heyeti de ülkemizde ağırladık. Geldiğimiz noktada, sağlık turizminin nasıl yapılmayacağı çok daha önemli bir ödev olarak önümüzde duruyor. Türk işletmeler olarak önceliğimiz sağlık turizminden daha fazla pay almak değil, bu pastayı büyütmek olmalı. Birbirimizle rekabet ederken, hizmet kalitemizden ödün vermemeliyiz. Süreci hep birlikte omuz omuza yürütmeliyiz. Yurtdışına gittik, ülkeye geri döndük. Ertesi gün bir otobüs dolusu turist beklememeliyiz. Sağlık turizmi süreklilik ister. Sağlık turizminin anlamı, sağlık ve turizm kavramlarının birleşmesi değildir. İşletmelerimize yatırım yapmalı, hizmet verdiğimiz alanlarda uzmanlaşmalı, bir değer sunmalıyız. Türkiye’ye getirip sağlık hizmeti sunduğumuz hastaları, ülkelerine döndüklerinde mutlaka takip etmeli, orada yaşayabilecekleri durumlara karşı da operasyonlar geliştirmeliyiz. En çok itibar kaybı yaşadığımız husus bu. Tüm gövdemizi taşın altına koymadan sağlık turizminde başarılı olamayız” dedi.

BEŞE: ULUSLARARASI AKREDİTASYON ÇOK ÖNEMLİ

Anadolu Sağlık Merkezi (ASM) Hastanesi Uluslararası Hizmetler Medikal Müdürü Dr. Handan İşman Beşe, ASM’yi bu alanda başarıya ulaştıran unsurları katılımcılarla paylaşarak, “ASM 19 senedir sağlık turizmi yapıyor. Yılda ortalama 14 milyon kişinin sağlık turizmi için bir ülkeden bir ülkeye gittiğini biliyoruz. Sağlık turizminde birçok rakip ülke var ama Türkiye tırmanışta. Bu alanda uluslararası akreditasyon çok önemli. Uluslararası bilinen kuruluşlardan akreditasyon almak çok önemli. Sağlık için başka ülkeleri tercih eden kişilerin, kendi ülkelerinden daha uygun fiyatta ama daha üst kalitede hizmet alacağına inanması ama aynı zamanda kendini güvende hissetmesi gerekiyor. Gelişten dönüşe kadar sağlık turizmi süreölçerini takip eden deneyimli bir ekip, sahada operasyonları yürüten nitelikli bir sağlık personeli çok önemli. Üst düzey tıbbi cihaz donanımı çok önemli. ASM olarak biz 2-3 yılda bir cihazlarımızı üt seviye ile yeniliyoruz. Referans merkezi olmak çok önemli. Her konuda mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Hangi branşta iyiyseniz, branştan ilerlemelisiniz” dedi.

DOLAPÇIOPLU: İÇİNDE YAŞADIĞINIZ ŞEHİR SAĞLIK TURİZMİNE NE KADAR HAZIR?

Fides Travel Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Dolapçıoğlu, sağlık turizminde uzmanlaşmanın önemine vurgu yaparak, “Öncelikle şuna karar vermeniz gerekiyor; sağlık turizmi mi yapacağız, turizm mi? Bunu iyi analiz etmek lazım. Sağlık turizmi acentesi olmak kolay bir belge alıyorsunuz akredite oluyorsunuz ama bunun saha kısmı çok daha farklı. Hastayı tedavi için buraya getirmek kolay ama önemli olan burada vereceğiniz hizmet ve tedavi sonrası. Çünkü söz konusu sağlık. Her aşaması çok kritik. Yapacağınız tek bir hata, sizi zora sokacağı gibi tüm ülkenin imajını zedeleyebilir. Bu alanda ehil kişilerle çalışın. Doğru olan daha çok maliyet harcayıp işin uzmanları ile çalışmak. Başarı akabinde kendiliğinden gelir. Hizmet verdiğiniz şehirle bütünleşin. Birlikte hareket edin. Sağlık turizminde bireysel hedef koymak çok basit bir süreç. Ama içinde bulunduğunuz coğrafya, yaşayan halk, şehir yöneticileri buna ne kadar hazır. Bunu da önemseyin” dedi.

HOLOĞLU: SİGORTA ALANINDA ELİMİZİ GÜÇLENDİRMELİYİZ

THTC İcra Kurulu Başkanı- Romatem Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Köksal Holoğlu, ülkemizde sağlık turizminin gelişmesindeki en önemli engellerden birinin sigorta olduğunu vurgulayarak, “Avrupa ülkeleri sağlık turizminde çok ileride olmasına rağmen pandemi ile birlikte sorunlar yaşamaya başladı. Burada da en büyük alternatif Türkiye. Ancak çok önemli bir sorun var, sigorta. Türkiye, Avrupa Birliği tam üyesi olmadığı için Avrupa’daki sigorta şirketleri, Türkiye’deki tedavi ve teşhis ücretlerini acil durumlar dışında ne yazık ki ödemiyor. Sigorta alanında elimizi daha da güçlendirmeliyiz” dedi.

YALOVA VE SAKARYA’DAN ORTAK HAREKET MESAJI

Kocaeli Ticaret Odası’nın deneyim paylaşımı toplantısına katılan Yalova ve Sakarya illerinin turizm yetkilileri, toplantının bölgesel ortak hareket etme kültürünün gelişmesine büyük katkı sağladığını vurgulayarak, “birlik’ mesajı verdi. Katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona eren toplantıya katılanlar, işletmelerine özel durumlarla ilgili görüş- alışverişi yapma imkanı da buldu.