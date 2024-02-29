CHP Derince Belediye Başkan Adayı Gökçe yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bu sabah, ilçemizdeki kadınlarla kahvaltıda buluştuk. Kadınların katılımı ve enerjisiyle, şehrimizi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için kararlıyız. Kahvaltıda bize eşlik eden tüm değerli kadınlara teşekkür ederim. Sizin destek ve katkılarınız, Derince’miz için yürüttüğümüz çalışmalara büyük bir güç katıyor."
- Siyaset
CHP DERİNCE ADAYI GÖKÇE, KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ
Cumhuriyet Halk Partisi Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe, Derinceli kadınlarla kahvaltıda buluştu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yücel Keskin - Bulunmaz fırsat asla kaçırma ey Derince halkı. Sertif Gökçe bu kez kazanmalı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.