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CHP DERİNCE ADAYI GÖKÇE, KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe, Derinceli kadınlarla kahvaltıda buluştu.

DİLEK COŞGUN
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CHP DERİNCE ADAYI GÖKÇE, KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ mask
CHP DERİNCE ADAYI GÖKÇE, KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ
CHP DERİNCE ADAYI GÖKÇE, KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ
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CHP Derince Belediye Başkan Adayı Gökçe yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bu sabah, ilçemizdeki kadınlarla kahvaltıda buluştuk. Kadınların katılımı ve enerjisiyle, şehrimizi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için kararlıyız. Kahvaltıda bize eşlik eden tüm değerli kadınlara teşekkür ederim. Sizin destek ve katkılarınız, Derince’miz için yürüttüğümüz çalışmalara büyük bir güç katıyor."

CHP DERİNCE ADAYI GÖKÇE, KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ
CHP DERİNCE ADAYI GÖKÇE, KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ
# Cumhuriyet Halk Partisi Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe, chp, büyük

29 Şub 2024 - 11:57 - Siyaset

Mahreç  Dilek Coşgun

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Yorumlar

(1)
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Yücel Keskin - Bulunmaz fırsat asla kaçırma ey Derince halkı. Sertif Gökçe bu kez kazanmalı.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 29 Şubat 12:11

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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