CHP DERİNCE ADAYI GÖKÇE, KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ

CHP Derince Belediye Başkan Adayı Gökçe yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bu sabah, ilçemizdeki kadınlarla kahvaltıda buluştuk. Kadınların katılımı ve enerjisiyle, şehrimizi daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için kararlıyız. Kahvaltıda bize eşlik eden tüm değerli kadınlara teşekkür ederim. Sizin destek ve katkılarınız, Derince’miz için yürüttüğümüz çalışmalara büyük bir güç katıyor."