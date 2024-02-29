Saadet Partisi halk buluşmalarına başladı

İlkini Mevlana Mahallesinden başlayan Türel’e vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Gebze İlçe Başkanı Erkan Vural ve Meclis Üyesi adayları Rüştü Erbirol ve Duran Vural’ın da katıldığı halk buluşmasında Mustafa Türel yaptığı konuşmada önemli konulara dikkat çekti. İyi bir yerel yönetimin, çok kısa sürede Gebze’yi cazibe merkezi haline getirebileceğini söyleyen Mustafa Türel, ‘’Bu kente dair hayallerimiz var. Gebze için yola çıktık ve parti farkı gözetmeksizin herkesin oyuna talibiz. Yıllardır birlikte Gebze’de yaşıyoruz ve Gebze’nin sorunlarını çok iyi biliyoruz. Gebze bizim iktidarımızda inşallah cazibe merkezi olacak. Beylikdağı bölgesini yeni bir yaşam merkezi yapacağız. Herkes şunu çok iyi bilir ki gerçek belediyecilik Milli Görüş’ün işidir, bunun için kaynak da kadro da bu şehirde vardır. Allah nasip ederse bu çalışmaları hep birlikte yapacağız’’ dedi.
Saadet Partisi Gebze İlçe Başkanı Erkan Vural da toplantıya katılan tüm vatandaşlara teşekkür etti. Belediye başkan adayları Mustafa Türel ile Gebze’ye yeni bir vizyon kazandıracaklarını söyleyen Vural, ‘’Gebze’yi Gebze’de yaşayanlar ve Gebze’nin sorunlarını yaşayarak bilenler yönetmeli. Gebze’de de inşallah 1994 belediyeciliği ruhuna yeniden döneceğiz. Gebze’nin sorunlarına çözüm isteyen herkesi Milli Görüş belediyeciliğine destek olmaya davet ediyorum.’’ dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.