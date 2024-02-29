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PEMBE SOLUCAN İLE GÜNEŞ OYNAMAYA DEVAM EDİYOR

Çocuk Tiyatrosu olarak özenle hazırlanan “Pembe Solucan İle Güneş” adlı oyun Mart ve Nisan aylarında çocuk seyircilerini bekliyor.

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PEMBE SOLUCAN İLE GÜNEŞ OYNAMAYA DEVAM EDİYOR mask
PEMBE SOLUCAN İLE GÜNEŞ OYNAMAYA DEVAM EDİYOR
PEMBE SOLUCAN İLE GÜNEŞ OYNAMAYA DEVAM EDİYOR
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Provalarına Aralık ayında başlanan oyun; Bir Çocuk Tiyatrosunun oyuna nasıl hazırlandığını anlatıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla hazırlanan oyun, sömestr’da prömiyer yaparak çocuklara güzel bir karne hediyesi oldu. Daha sonra her ay düzenli olarak oynanan oyunun Mart ve Nisan programı yayımlandı. Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin’in yönetmenliğinde hazırlıkları tamamlanan “Pembe Solucan İle Güneş” adlı oyun 8 yaş ve üzeri çocukları tiyatroya bekliyor.

Çocukların içsel çatışmalarına dışarıdan bakarak, imgeleme becerilerini ve hayal güçlerini kullanarak, duygusal zekâlarının gelişiminin sağlanmasında tiyatro oyunlarınn çok önemli bir işlevi vardır. “Pembe Solucan İle Güneş” adlı oyunun bu işleve katkı sağlayan iyi bir örnek.

Oyunun özeti; Solucan rolünü oynayan oyuncu gelmeyince, onun yerine Dekorcu oyuna girer. Ama başaramaz. Oyun yarıda kalır. Seyirciler salonu terk eder. Tiyatro kapanmak üzeredir. Oyuncular her yeri kapatıp vedalaşırken Yönetmen onları geri çağırarak her şeye yeniden başlar.

PEMBE SOLUCAN İLE GÜNEŞ OYNAMAYA DEVAM EDİYOR
PEMBE SOLUCAN İLE GÜNEŞ OYNAMAYA DEVAM EDİYOR

Oyunun biletilerine Kocaeli Bölge Tiyatrosu sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.

# oldu, çocuk, medya

29 Şub 2024 - 12:43 - Kültür-Sanat

Mahreç  Haber Merkezi

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