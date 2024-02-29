TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Kocaeli Şubesi 17. Olağan Genel Kurulu 17-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmişti. Seçime Demokrat Makine Mühendisleri listesiyle tek aday olarak giren mevcut Başkan Mehmet Ali Elma, kullanılan 569 oyun 555’ini alarak bir dönem daha başkanlığa seçilmişti. Başkan Elma seçimin ardından 27 Şubat 2024 Salı günü 17. Dönem yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İlçe Seçim Kurulu Başkanı Muhittin Paça’dan mazbatasını alarak görevine başladı.
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Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Başkanı Mehmet Ali Elma mazbatasını aldı!
Kocaeli Makine Mühendisleri Odası Genel Kurulu 17-18 Şubat tarihleri arasında gerçeklemişti. Mehmet Ali Elma Gerçekleşen genel kurulda 569 oyun 555’ini alarak başkan seçilmiş. Elma iki gün önce mazbatasını alarak göreve başladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.