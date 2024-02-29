Prometeon, A Milli Futbol Takımı'nın resmi sponsoru oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Prometeon Türkiye sponsorluk anlaşmasının imza töreni Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri'nde düzenlendi. Toplantıya Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Prometeon Tyre Group CEO'su Roberto Righi, Prometeon Türkiye, AFME, Rusya, CIS Bölge CEO'su Gökçe Şenocak'un yanı sıra TFF ve Prometeon yöneticileri katıldı. Prometeon, 3 yıllık anlaşma kapsamında 2024-2026 yılları arasında A Milli Erkek Futbol Takımı'nın resmi sponsoru oldu.

Mehmet Büyükekşi: "Prometeon 3 yıl boyunca A Milli Futbol Takımımızın resmi sponsoru olacak"

Mehmet Büyükekşi, sponsorlara sadece sponsor çerçevesine değil, iş ve çözüm ortağı olarak baktıklarını belirterek, "Prometeon 3 yıl boyunca A Milli Futbol Takımımızın resmi sponsoru olacak. Grubunu tarihinde ilk kez lider tamamlayarak, Euro 2024'e katılım hakkı kazanan A Mili Futbol Takımımız, ülke olarak göğsümüzü kabarttı. Bu yaz Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nda başarılı olacağına inanıyoruz. Almanya'yı, Almanya'da yendiğimiz hazırlık maçında tribünlerde bizim taraftarlarımızın çoğunlukta olduğunu gördük. Dünyanın en büyük 3 spor organizasyonlarından biri olan Avrupa Futbol Şampiyonası'na 2032 yılında İtalya ile ev sahipliği yapacağız. Prometeon, A Milli Futbol Takımımıza yol arkadaşlığı yaparak önce 2024 Avrupa Şampiyonası final turlarını görmeyi, sonrada 2032 yılında İtalya ile ev sahipliği yapmayı ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olmayı planlıyoruz. Prometeon'a, TFF olarak çok teşekkür ediyorum. Bu iş birliğimizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Roberto Righi: "Sponsorluklar iletişim ve marka stratejimizin önemli bir parçası"

Prometeon olarak Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı'nın başarılarına katkıda bulunma fırsatı yakaladıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Roberto Righi, "Sponsorluklar iletişim ve marka stratejimizin önemli bir parçası. Türkiye Futbol Federasyonu ile iş birliğimizden büyük mutluluk duyuyoruz. Sporun olmazsa olmazları olan yetenek, tutku, cesaret ve takım ruhu Prometeon'un da değerlerini temsil ediyor. Türk Milli Futbol Takımı'na Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu.

Gökçe Şenocak: "Lastiklerimizin milli takımımızı taşıyan otobüslerde kullanılacak olmasından mutluluk duyuyoruz"

A Milli Erkek Futbol Takımı'nın sponsoru olmaktan büyük bir gurur duyduklarını vurgulayan Gökçe Şenocak, "Prometeon olarak, spora yaptığımız katkıların çok değerli olduğuna inanıyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığımız iş birliği kapsamında üç yıl boyunca Türkiye A Milli Futbol Takımı'mızın resmi sponsorluğunu üstleneceğiz. Türkiye'deki Ar-Ge Merkezi'mizde sürdürülebilir ve yenilikçi teknolojiyle geliştirilen ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk lastik fabrikası olan Kocaeli fabrikamızda üretilen Prometeon 02 serisi lastiklerimizin milli takımımızı taşıyan otobüslerde kullanılacak olmasından da ayrıca mutluluk duyuyoruz. Prometeon Türkiye, 75 ülkeyi kapsayan ‘Türkiye-Afrika-Orta Doğu-Rusya-Orta Asya ve Kafkaslar Bölgesi'nin merkez üssü konumunda yer alıyor. Türkiye'ye yatırım bizim için çok önemli. 2017 yılından bugüne kadar ülkemize fabrika, Ar-Ge ve teknoloji çalışmaları için 175 milyon Euro'luk bir yatırım gerçekleştirdik. Sorumluluk sahibi, kalkınmayı hedefleyen, paydaşları için değer oluşturmaya amaç edinmiş bir yönetim anlayışımız var. Toplumsal yatırımlar bizim için önemli bir unsur. Türkiye'de eğitim ve çevre alanında yaptığımız yatırımların yanına şimdi de sporu ekliyoruz. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup lideri olarak katılacak olan A Milli Futbol Takımı'mıza başarılar diliyoruz. Böyle değerli iş birlikleri 40 yılda bir olur, ender olur dedik ve biz de imza törenini dört yılda bir olan 29 Şubat'a denk getirdik" ifadelerini kullandı.

Vincenzo Montella: "Avrupa'da önemli başarılara imza atmayı ümit ediyoruz"

Kendisi için büyük mutluluk ve onur olduğunu aktaran Vincenzo Montella, "Dost iki ülke sadece kültürel olarak yakınlıkla kalmıyoruz aynı zamanda iş hayatına hep daha fazla yakınlaşıyoruz. Aynı zamanda 2032'yi birlikte organize edecek olmak da önemli bir hedef. Bu hedefe ulaşmış olmak beni mutlu ediyor. Aynı zamanda otobüslerimizin lastiklerinin de emniyette olacağı kesin. Avrupa'da önemli başarılara imza atmayı ümit istiyoruz. Lider olarak grubu bitirdik ama bu geçmiş, geleceğe bakmalıyız. Hayallerimiz, arzularımız ve heveslerimiz olacak. Bunlar için sıkı çalışmayız. En üst düzeyde olmalıyız. Avrupa Şampiyonası en üst düzey müsabaka. Türk halkının ihtiyaçlarına karşılık vereceğiz. Almanya'da sayıları çok fazla. İstikrarla yürümek sürdüreceğiz. Dünya Kupası'na da prometeon ile yürümek isteriz. En yakınından başlayarak devam edeceğiz. Çok mutluyum" açıklamasında bulundu.

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'in durumunun sorulması üzerine Montella, "Ben her biriyle temastayım. Arda'yı da ziyaret ettim. Çalışma arkadaşlarımız da ziyaret etti. Evet çok az oynuyor. Ümit ediyorum ki artık bundan sonra oynayabilsin. Çok yetenekli bir oyuncu. Onu dikkatle takip ediyoruz. Fiziksel olarak da durumunu takip ediyoruz. Sadece 20+3 oyuncu davet etme imkanımız var. Fiziksel olarak kim iyi durumdaysa biraz da maç oynamışsa onları davet etme imkanımız olacak" diye cevap verdi.

İmza töreni toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.