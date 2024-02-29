Başkan Sarı, "Çalışan arkadaşların cebinde para kalmadı”

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear işyerinde çalışan işçilerin Toplu İş Sözleşmesi görüşmesinde bugün beşinci oturumu Başiskele'de Tryp By Wyndham otelinde gerçekleştirildi. Lastik İş Sendikası yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren Goodyear temsilcileri ile altıncı kez masaya oturdu. Toplantıya Sendika adına Genel Başkanı Alaaddin Sarı, Sendika Yöneticileri katılırken Kiptaş Yetkilisi Ulaş Yıldız, Goodyear yöneticileri Ceren Özel, Serkan ışık, Aslı Beyler katıldı.

ADIMLARI ÇOK İŞTAHLI DEĞİL

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan sendika başkanı Sarı işverenin yüzde 65'lik zam teklifini de kabul etmediklerini belirterek şunları söyledi; "Bu zor süreçte kıran kırana bir toplu sözleşme görüşmelerinin olduğunu söyleyebilirim. Bu görüşmelerin son iki üç toplantıda başladığını söyleyebilirim. Sıcak sahalara girdik. Sıcak sahalar dediğimiz parasal konularla bağlantılıdır. Ücretler konusunda karşı sektör ve endüstrinin adımları çok iştahlı değil. Çok dar adımlarla gelmeye çalışıyorlar. Beklentilerimizin Kocaeli kamuoyunun beklentilerinin olmasını kendilerine söylüyoruz. Her oturumda da bu sözleşmeyi uzatmaya gerek yok bitirelim diyoruz. Bugün de üretimde 2 madde geçtiler, destekte de 1 madde geçtiler. Toplamda üretimde 35 madde geçmişler, destekte de 29 madde geçmişler.

ÜRETİMDE YÜZDE 65 DESTEK DE YÜZDE 100 ZAM TEKLİFİ

Ücret konusunda birinci 6 ay yüzde 65 oranında bir zam teklifinde bulundular. Sosyal yarımda da yüzde 100 oranında zam teklifinde bulundular. Destek işçisine totalde bugün verdikleri ücret yüzde 85 oranında bir zam teklifinde bulundular. Sınırlı sayıda sosyal yardımlarda da destek işçisine verilen sosyal haklar konusunda yüzde 100 ile yüzde 125 oranında bir zam teklifinde bulundular. Biz vermiş oldukları teklifin asla çalışan arkadaşları memnun edecek bir teklif olmadığını kendilerine söyledik. Ciddi bir şekilde gelin diye de söyledik. Yıllık olarak yüzde 100 oranında bir zam talebimiz vardı. Destek işçisine de bunun daha fazlası oranında zam talebimiz vardı.

ÇALIŞAN ARKADAŞLARIN CEBİNDE PARA KALMADI

Bu süreç içerisinde bunlar nasıl gelir bilemiyorum ama bugün de kendilerine sözleşmeyi bitirme iradesiyle kendilerine tekrar ifade ettik. Yarın da diğer endüstri ile toplantımız sürecek. Onlara da aynı şeyleri söyleyeceğiz. Çalışan arkadaşların cebinde para kalmadı. Satın alma güçleri inanılmaz şekilde düştü. "