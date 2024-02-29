Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi 14. Olağan Genel Kurulunu Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirdi. Kongrede mevcut başkan Taylan Bingöl yeniden aday olmazken tek aday olan Semra Pekyörür başkanlığa seçildi. Genel Kurula CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, CHP Kartepe Belediye Başkan adayı Nilay Merttürk, CHP Kartepe ilçe başkanı Hasan Bayrak, Yazar Mustafa Küpçü, CHP eski il başkanı Cengiz Sarıbay, dernek üyeleri ve varandaşlar katılım gösterdi.

MERTTÜRK FOTOĞRAF ÇEKİLMEDİ

Genel kurulun olduğu binada toplantısı olan AKP İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş’un salona giriş şekli ise herkesin tepkisini çekti. Kürsüde konuşan üyeye aldırış etmeden salona girip kendini tanıtan Muharrem Tutuş “bir hayırlı olsun demek için uğradım” dedikten sonra Cengiz Sarıbay ve Taylan Bingöl’ü fotoğraf çekilmeye davet etti. ADD’li üyeler Nilay Merttürk’ü de fotoğrafa çağırınca Merttürk Tutuş’a dönerek imalı bir şekilde “Konuşmacıya saygısızlık olur sonra çekilelim”dedi.

YAKIŞIKSIZ BİR HAREKET

Fotoğrafını çekilen Tutuş oturmadan salondan ayılırken Divan başkanı Orhan Özdemir “Salonumuza kadar girmiş bir arkadaşa git diyemezdik biz bize yakışanı yaptık ama yakışıksız bir hareket yaptı ve hiç olmadı”diyerek konuşmacıdan ve misafirlerden özür diledi.