TAMYÜKSEL: "EŞMEYİ UNUTTULAR, EVLERİN ELEKTRİĞİ SUYU DA YOK"

Programa Eşme'li esnafları ziyaret ederek başlayan İYİ Parti Kartepe Belediye Başkan Adayı Haluk Tamyüksel ve Belediye Meclis Üyesi Adayları, daha sonrasında Camii Derneğinde kendilerini bekleyen Eşme'nin aksaçlıları ile sohbet ettiler.

İlçe Başkanlığı döneminde Kartepe'nin her mahallesinde samimi ilişkiler kuran Tamyüksel, Eşme'de de oldukça sıcak bir ilgi ile karşılandı.

Son olarak Eşme Sahil'de kendilerini bekleyen Eşme Gençliği ile görüşen Tamyüksel; "Biz Eşme'nin sorunlarını gayet iyi biliyoruz. Eşme'nin giriş çıkışı bir dert, Sahil'de yolu ve Otopark'ı ayrı bir dert.. Bir tarafta imar sorunu, diğer tarafta yetersiz altyapının sıkıntıları.. Spor sahası yapıyorlar standartlara uygun değil, açık düğün salonu yapıyorlar kimin faydalandığı belli değil..

Kısacası Eşme'nin derdi bir değil, beş değil, on değil..

Asıl sorun Eşme unutulmuş.. Eşme hizmet alamadığı için, her geçen gün gençleri başka mahallelere taşındığından nüfusuda gerilemeye başlamış, nüfusu gerilemeye başladıkçada mevcut iktidarın gözünde iyice değersizleşmiş durumda.

Bugün burada vatandaşlarımızdan öğreniyorum ki; ruhsatlı projeli resmi izinleri alınmış evlere o sokakta 2 tane ev var diye altyapı getiremeyiz diyerek, hala elektriği suyu olmayan evlerimiz var Eşmemizde.

Fakat şu bilinmelidir ki Eşme Kartepe'ninde Kocaeli'ninde en güzel mahallelerinin başında gelir. Kuzeyinde dağı, güneyinde gölü, verimli arazileri ile maviyle yeşilin buluştuğu eşsiz bir Turizm beldesi olma potansiyeline sahiptir.

Eşme günübirlikçilerin piknik alanı olmaktan kurtulmalı, sahilinde ki düzensizlik son bulmalı, eşmenin çocukları, gençleri, aileleri çamurun içinde değil tertemiz bir plajda Eşme gölünü kullanabilmelidir.

Biz kazanırsak ivedilikle; önce giriş çıkış sorunumuzu çözeceğiz, sahil şeridimizi düzenleyerek , otopark problemini uzun vadeli çözüme kavuşturacağız. Yapacağımız tertemiz plaj ile Eşmeliyi kendi gölü ile buluşturacak, su sporlarını teşvik edeceğiz. İvedilikle Eşme Belediyesinden miras kalan Şuyulandırma meselesini halledeceğiz." dedi.