DEVA Partisi Derince İlçe Başkanı Güney oldu!

Derince Deva Partisi İlçe Başkanı olan Yılmaz Güney, "Başta genel başkanımız Ali Babacan, Teşkilat işleri başkanımız Sadullah Ergin ve Kocaeli Deva Partisi İl Başkanı Zeynep Sudan Aydın başkanıma beni bu göreve layık gördükleri için kendilerine teşekkürlerimi sunarım. Türkiye'mize Deva olacak Ali Babacan'ın önderliğinde ki işin ehli olan kadroda yer almak bizler için bir onurdur. Ülkemizin kötü gidişatına dur diyebilmek için elimizden ne gelirse yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Partimiz, “özgürlük, eşitlik, adalet” temelleri üzerine kurulu bir demokrasi anlayışının savunucusudur. Bu itibarla, temel hak ve özgürlükleri etnik köken, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi ve sosyal aidiyet farkı gözetmeksizin tüm insanlar için tanıyor ve iç hukukumuzu bu standartlara göre uyarlamayı hedefliyoruz.

Parti olarak, toplumda adalet beklentisinin çok yaygın ve güçlü olduğunun farkındayız. Partimizin temel felsefesi, siyaset ve yönetim anlayışı, adalet değeri üzerine kurulmuştur. Partimiz hukuk ve hukukun üstünlüğünü benimseyen bu ilkeye değer veren bir partidir. Hukukun özü adalettir. Partimiz hukuk, adalet esasına dayalı bir toplumsal düzeni tesis etmeyi hedefler. Bu sorumlulukların bilincinde olarak 31 Mart yerel seçimlerinde kendi adaylarımız ile seçime girerek halkımızın onayına talibiz. Sonuç her ne olursa olsun kazanan aziz milletimizin hür iradesi olacaktır."





