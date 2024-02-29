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SEZER, GÖLCÜKLÜLER’DEN DESTEK İSTEDİ

Gölcük Belediye Başkanı ve AKP Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, kapı kapı dolaşarak evlerinde ziyaret ettiği hemşehrilerinden yerel seçimlerde destek istedi.

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SEZER, GÖLCÜKLÜLER’DEN DESTEK İSTEDİ mask

Gölcük Belediye Başkanı ve AKP Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Ev ziyaretlerinde hemşehrileri ile bir araya gelen Başkan Sezer’e AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve ilçe teşkilatı üyelerinin de eşlik etti. Ev ziyaretlerinin ardından Türkiye Yardım Sevenler Derneği Gölcük Şubesi yönetici ve üyeleri bir araya gelen Sezer, Gölcük’e birçok hizmet kazandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Sezer, “Gölcük’te Türkiye Yüzyılı’nda yapılacak çok güzel işler var” dedi.

GÖLCÜKLÜLER’DEN DESTEK İSTEDİ

Yeni dönemde hayata geçireceği projeleri aktaran Sezer, “Birbirinden kıymetli projelerimizi yatırıma dönüştürerek, ilçemizi geleceğe taşımanın gayreti içerisinde olduk. Yerel seçim çalışmaları kapsamında kapı kapı, hane hane gezip vatandaşlarımızla bir araya geldiğimizde, Gölcük’lülerin bizlere olan sevgisini ve desteğini gördüğümüzde, 5 yılda ne kadar doğru işler yaptığımızı anlıyoruz. Bu bize daha fazla güç veriyor” diye konuştu.
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29 Şub 2024 - 13:49 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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