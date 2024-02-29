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3. İHTİMAL YOK: Ya yeneceğiz ya da yeneceğiz

Kocaelispor, cumartesi günü yine deplasmanda Erzurumspor FK ile mücadele edecek. Sıralamada ilk iki içinde yer alarak, direkt olarak Süper Lig’e çıkmak isteyen Yeşil - Siyahlılar, Erzurum’u ya yenecek, ya yenecek… Başka yolu yok!..

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3. İHTİMAL YOK: Ya yeneceğiz ya da yeneceğiz mask

UMUTLAR YERLE BİR OLMASIN

Trendyol 1.Lig’de mücadele eden Kocaelispor, yine deplasmanda, ikinci devrenin flaş takımı Erzurumspor FK ile 16.00’da başlayacak maçta mücadele edecek. Erzurumspor, Boluspor maçına kadar kalesine yol görmemiş ve oynadığı 7 maçta 14 puan toplamayı başarmıştı. Maç başına 2 puan ortalaması ile oynayan Erzurum, Kocaelispor için zor bir rakip olacak. Temsilcimiz Kocaelispor’un, şu an 2. sırada bulunan Göztepe’yi yakalamak için maçı kesinlikle kazanması gerekiyor. Aksi halde maçı kaybeder ve Göztepe, Boluspor karşısında kazanırsa işte o zaman umutlarımız yerle bir olur…

29 Şub 2024 - 13:58 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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