3. İHTİMAL YOK: Ya yeneceğiz ya da yeneceğiz

UMUTLAR YERLE BİR OLMASIN
Trendyol 1.Lig’de mücadele eden Kocaelispor, yine deplasmanda, ikinci devrenin flaş takımı Erzurumspor FK ile 16.00’da başlayacak maçta mücadele edecek. Erzurumspor, Boluspor maçına kadar kalesine yol görmemiş ve oynadığı 7 maçta 14 puan toplamayı başarmıştı. Maç başına 2 puan ortalaması ile oynayan Erzurum, Kocaelispor için zor bir rakip olacak. Temsilcimiz Kocaelispor’un, şu an 2. sırada bulunan Göztepe’yi yakalamak için maçı kesinlikle kazanması gerekiyor. Aksi halde maçı kaybeder ve Göztepe, Boluspor karşısında kazanırsa işte o zaman umutlarımız yerle bir olur…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.