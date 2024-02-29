Keçiören Başkanı Tahiroğlu: “VAR kayıtları açıklansın”

KAMUOYUNUN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM

Kocaelispor’un 2-2 berabere kaldığı Keçiörengücü maçının ardından, Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu, maçın var kayıtlarının açıklanmasını istedi. Tahiroğlu: “ Ankara Keçiörengücü Spor Kulübünde 19 yıldır başkan olarak görev yapmaktayım. Bu süreç içerisinde alınan kararlarla ilgili açıklama yapmadım. Fakat bu hafta oynanan Kocaelispor maçında yaşanan üç pozisyonu kamuoyunun takdirlerine sunuyorum” dedi.

OFSAYTLAR, PENALTILAR AÇIKLANMALI.,,,

Tahiroğlu sözlerini şöyle sürürdü: “Kocaelispor'un atmış olduğu ilk golün ofsayt olup olmadığı, Kocaelispor'un ceza alanı içerisinde futbolcumuz Camara'ya yaptığı hareketin penaltı olup olmadığı, Kocaelispor'a atmış olduğumuz golün ofsayt gerekçesiyle iptal edildiği pozisyonun ofsayt olup olmadığı… Yukarıda belirttiğim pozisyonlarda yayıncı kuruluşa ofsayt çizgisi görüntüsü iletilmemiştir. Söz konusu pozisyonlar bakımından ofsayt çizgisi çizildiyse bu görüntülerin kamuoyu ile paylaşılması, ayrıca penaltı pozisyonu bakımından da VAR kayıtlarının da açıklanması gerekmektedir. Bu konuda kanaatimizce TFF tarafından kamuoyuna bilgilendirme yapılması gerekliliği hasıl olmuştur.”