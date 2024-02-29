NEDEN DAHA FAZLA PANCAR YENMELİ

A.OKAN ÇAĞLAR/ NURÇİN ÇAĞLAR
@a.okancaglar hesabında benim yediklerimi hikayelerden takip edenler, kış boyunca bol bol pancar turşusu tükettiğimi, arada sırada pancarlı tuzlu kek yediğimi, pancarlı tuzlu kekin tarifini paylaştığımı bilirler. Bu tür tariflere “Öne çıkanlarda”, “KAÇAMAKLAR” başlığı altından ulaşabilirsiniz.
Şimdi gelelim bugünün yazısına
“Yüksek performans gösteren bir atlet olsanız da egzersiz olarak yürüyüşten hoşlanıyorsanız da formda olmak istersiniz. Yaşamınız büyü bölümünü masa başında geçiriyor olsanız da daha fazla pancar yemek sağlığınızda büyük değişiklik meydana getirecektir.
Pancar özellikle 40 yaş üzerindeyseniz sağlık açısından pek çok yarar sağlar; besin açısından zengindir, cinsel sağlığı destekler, dayanıklılığı artırır ve pek çok yarar sağlar.” (1)
Çeviri: Nurçin Çağlar @nurcincaglar
Sağlıklı Yaşıyoruz® @saglikliyasiyoruzcom
Kaynak:
(1) https://easyhealthoptions.com/health-benefits-beets-infographic/
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.