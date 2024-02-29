29 Şub 2024 - 20:00- Sağlıklı Yaşıyoruz G:

NEDEN DAHA FAZLA PANCAR YENMELİ

Bir yiyecek şuna veya buna iyi gelecek diyen yazılarda biz bir hatırlatma yapma ihtiyacı duyuyoruz. Siz bir taraftan araca yanlış yakıt koyuyorsanız diğer taraftan istediğiniz kadar o yazıda adı geçen gıdayı yiyin size hiç bir yararı olmaz. Önce genel anlamda sağlıklı beslenmek gerekiyor. Bu tür gıdalar tamamlayıcıdır.

NEDEN DAHA FAZLA PANCAR YENMELİ mask
NEDEN DAHA FAZLA PANCAR YENMELİ
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A.OKAN ÇAĞLAR/ NURÇİN ÇAĞLAR

@a.okancaglar hesabında benim yediklerimi hikayelerden takip edenler, kış boyunca bol bol pancar turşusu tükettiğimi, arada sırada pancarlı tuzlu kek yediğimi, pancarlı tuzlu kekin tarifini paylaştığımı bilirler. Bu tür tariflere “Öne çıkanlarda”, “KAÇAMAKLAR” başlığı altından ulaşabilirsiniz.

Şimdi gelelim bugünün yazısına

“Yüksek performans gösteren bir atlet olsanız da egzersiz olarak yürüyüşten hoşlanıyorsanız da formda olmak istersiniz. Yaşamınız büyü bölümünü masa başında geçiriyor olsanız da daha fazla pancar yemek sağlığınızda büyük değişiklik meydana getirecektir.

Pancar özellikle 40 yaş üzerindeyseniz sağlık açısından pek çok yarar sağlar; besin açısından zengindir, cinsel sağlığı destekler, dayanıklılığı artırır ve pek çok yarar sağlar.” (1)

NEDEN DAHA FAZLA PANCAR YENMELİ

Çeviri: Nurçin Çağlar @nurcincaglar

Sağlıklı Yaşıyoruz® @saglikliyasiyoruzcom

Kaynak:

(1) https://easyhealthoptions.com/health-benefits-beets-infographic/

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29 Şub 2024 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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