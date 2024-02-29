Gökçe: “Siyaset spora karışamayacak”, Uygur: “Sponsorluk Yasası iyi anlatılmalı”

TANYILDIZ’DA DÜZENLENDİ

Derinceli, Körfezli ve İzmitli spor kulüplerinin spor insanlarının davet edildiği Tanyıldız Düğün Salonu’ndaki tanıtım programında, Sertif Gökçe’nin konuşmalarını dikkatle dinledim. İlçenin ve özellikle de kentin spor sorunlarına değinen Gökçe, olaya hakimiyetiyle dikkatimi çekti. Programa katılanlar içerisinde, CHP milletvekili aday adayı Tekin Uygur da vardı. İzmitli futbolcu kökenli iş insanı Tekin Uygur, ülkenin ve Kocaeli kentinin tamamına iş yapan biri olarak. Derince’de de sıcak karşılandı. Tekin Uygur ile ayak üstü sohbetimizde Kocaelispor ve kentin diğer spor kulüplerinin sorunlarını beraber irdeledik.

“YENİDOĞAN SERDAR İLE BAŞARDIK”

Kentimizde Yenidoğan Serdar Spor Kulübü ile birlikte sponsorluk yasasını ilk ve tek uygulayan kişi olarak Tekin Uygur örneği maalesef çoğalamadı. Kulübe yardım yapıp bunu vergiden düşen Tekin Uygur, vergilerini doğru ve düzenli ödediği için, bu sistemi de kolaylıkla yerine getirdi. Ancak diğer iş insanları vergi konusunda pek de masum olmadığı için, sponsorluk yasasına sıcak bakmadılar. Çünkü sponsorluk yasasına girdikleri zaman gerçek vergi tutarları ortaya çıkacaktı.

“SPOR İLE SİYASET TAMAMEN AYRILACAK”

Sertif Gökçe, sportif projelerinden söz ederken, olayın sadece futbol bazında olmaması gerektiğine dikkat çekti. Baro kadın takımının Türkiye şampiyon olduğunu söyleyen Gökçe, kadınların da sporda mutlaka yer alması gerektiğini dile getirdi. Bunu destekleyeceklerinin sözünü verdi. Aynı şekilde Safiport şirketinin de bir an önce Derince’ye gerekli yatırımları yapması için tüm ilişkileri kurma sözü de verdi. Belediye Derincespor'un, Sakarya'dan gelen yönetimle yönetilmesinin bir kaos yarattığını ve bunun giderilmesi gerektiğini dile getirdi. Kulüpler arasında ayrımcılık yapıldığına dikkat çekerek, bu konuda birçok şikayete aldığını açıkça söyledi. Bunlardan biri de Şevki Kavurat’ın davetliler arasında yer alan şampiyon takımıydı.

AYRIM YAPILIYOR

Antrenör tekvandocu Kavurat, antrenör eşiyle birlikte bir çok sporcu yetiştirdiklerini dile getirirken sitem etti. Kavuratlar “Şampiyon olan çocuklarımızı tanıtmak istiyorum. Bu altın çocuklar, belediye tarafından ayrımcılığa maruz tutuldu. Mağdur oldu. Bunun giderilmesini istiyoruz”^dedi ve Gökçe’den söz aldı.

BİR ÇOK KULÜP ÇEKİNDİ

Derince’deki bu güzel günde, kulüplerin pek cesaretli olmadığı dikkatimi çekti. Zira, Derince Belediyesi’nin AKP propagandası yaparak yardımlarda bulunması, kulüpleri ürkütmüş gibi. Bu sadece Derince’de değil, Kocaeli’nin her yerinde böyle. Belediyelerden yardım alan kulüpler ve maalesef Derince Belediyesi’nin yardım yaptığı kulüpler ve davete katılan temsilcileri, görüşlerini dile getiremedi. Yardımlardan mağdur edilmemek için. Belediyelerin bu noktada açık açık bir ayrım yaptığına inanmak istemiyorum. Ancak şikayetler hayli fazla. AKP’ye yakın kulüplerin, bu gücünü kullandığı açık açık söyleniyor. Sertif Gökçe de, bu noktada tarafsız davranacaklarını dile getirirken, salonda bulunan AKP’lilere bunu açık açık söyledi. Spor konusunda siyasetin kesinlikle bir yaptırımının olmaması gerektiğini belirtirken, göreve geldiklerinde siyaset ile sporu tamamen ayıracakları sözünü verdi.