Erzurum ile cumartesi günü 6. Randevuya çıkıyoruz

2 BİZ, 2 ONLAR YENDİ, BİR DE BERABERE KALDIK

Cumartesi günü Kocaelispor, Erzurumspor FK ile 6. randevusuna çıkacak. Temsilcimiz Erzurumspor FK ile maçına 30 Haziran 2012’de çıktı. TFF 3. Lig’de oynanan bu karşılaşmayı Kocaelispor 3-2 kazandı. 2013 yılında bir kez daha 3. Lig’de karşılaşan ekiplerde kazanan bu kez 1-0’lık skor ile Erzurum oldu. Uzun bir aranın ardından 2021 yılında tekrar bir araya gelen Kocaelispor ve Erzurumspor FK maçında kazanan 2-0’la Kocaelispor oldu. Erzurum, 2022 yılında oynanan karşılaşmayı ise 1-0 kazandı. Son olarak bu sezon karşılaşan takımların maçı 1-1 sona erdi. Temsilcimiz cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı kazanarak galibiyet üstünlüğü kurmak istiyor.