- Spor

Erzurum ile cumartesi günü 6. Randevuya çıkıyoruz

Kocaelispor, cumartesi günü deplasmanda mücadele edeceği Erzurumspor FK ile 6. kez karşılaşacak. Bugüne kadar 5 kez karşılaşan ekipler, 6. maçın galibiyeti için kozlarını paylaşacak. Yıllarca mücadele ettiğimiz Erzurumspor kulübü ise artık tarih oldu

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Erzurum ile cumartesi günü 6. Randevuya çıkıyoruz mask

2 BİZ, 2 ONLAR YENDİ, BİR DE BERABERE KALDIK

Cumartesi günü Kocaelispor, Erzurumspor FK ile 6. randevusuna çıkacak. Temsilcimiz Erzurumspor FK ile maçına 30 Haziran 2012’de çıktı. TFF 3. Lig’de oynanan bu karşılaşmayı Kocaelispor 3-2 kazandı. 2013 yılında bir kez daha 3. Lig’de karşılaşan ekiplerde kazanan bu kez 1-0’lık skor ile Erzurum oldu. Uzun bir aranın ardından 2021 yılında tekrar bir araya gelen Kocaelispor ve Erzurumspor FK maçında kazanan 2-0’la Kocaelispor oldu. Erzurum, 2022 yılında oynanan karşılaşmayı ise 1-0 kazandı. Son olarak bu sezon karşılaşan takımların maçı 1-1 sona erdi. Temsilcimiz cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı kazanarak galibiyet üstünlüğü kurmak istiyor.
# oldu

29 Şub 2024 - 14:14 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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