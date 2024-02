12.Altın Kiraz’da tecrübe öne çıktı

İLK MAÇTA KAZANAN GOLD GAYRİMENKUL

Günün ilk maçında Çağkay Mühendislik ile M.A. Gold Gayrimenkul-Emlak takımları karşı karşıya geldi. Her iki takımın da dengeli başladığı maçın ilerleyen bölümlerinde M.A. Gold Gayrimenkul-Emlak takımı rakibine etkisini hissettirmeye başladı ve maçta bulduğu gollerle sahadan 10-4 üstün ayrılarak haftayı galibiyetle tamamladı. Maçın en skorer ismi M.A. Gold Gayrimenkul-Emlak’tan Alper Gör oldu.

OVA KASAP RAKİBİ ZORLADI

Günün ikinci maçı ise müthiş bir çekişmeye sahne oldu. Turnuvada geçtiğimiz yıl şampiyonluğu elde eden Eti Group, grup mücadelesinde Ova Kasap takımı ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında 2-0 öne geçen Eti Group, rakibinin maçın sonraki bölümünde etkili futboluna karşılık veremedi. 2-1 tamamlanan ilk yarının ardından Ova Kasap, ikinci yarıya da yine başarılı bir oyunla başladı.

TECRÜBELİ AYAKLAR SONUCU BELİRLEDİ

Art arda pozisyonlar bulan ve bir de penaltı atışından yararlanamayan Ova Kasap, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 öne geçti. Ancak tecrübeli oyunculardan kurulu olan Eti Group, maçın ilerleyen bölümlerinde Mehmet Açık ve Yaşar Aydın ile sonuca ulaşmasını bildi. Karşılaşma Eti Group’un 5-3 üstünlüğü ile sona erdi.

İSGPLUS OSGB ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KABUL ETTİRDİ

Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri’nde oynanan maçta İSGPLUS OSGB ile Ciğerci İbo takımları karşı karşıya geldi. Hakem olarak Ramazan Yıldız’ın görev yaptığı maçın ilk yarısına iki takım da dengeli bir oyunla başladı. Ancak tecrübeli isimlerden oluşan İSG Plus OSGB takımı özellikle ilk yarının ortalarından itibaren oyunda hakimiyeti ele geçirdi.

SARIGÜL DE İZLEDİ

Ataklarında özellikle Ümit Kahya ile etkili olan İSG Plus, her iki devrede bulduğu gollerle sahadan 8-2 galip ayrıldı. Bu arada karşılaşmayı izleyenler arasında AK Parti Körfez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Sarıgül ve yönetimimiz de hazır bulundu. Öte yandan İSG Plus OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Oyalı, takımının ve turnuvanın tüm müsabakalarını yakından takip ediyor. Turnuvanın Tertip Komitesi Başkanı Metin Özkan da katkıları dolayısıyla Oyalı’ya teşekkür etti.

ÇAĞKAY MÜHENDİSLİK: 4 - M.A. GOLD GAYRİMENKUL-EMLAK: 10

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Zülfikar Akça

ÇAĞKAY MÜHENDİSLİK: Cem Ali Boztepe **, Hakan Yıldırım **, Serkan Yıldırım **, Semih Okurer ***, Mustafa Baytak ** (Bayram Okurer **), Selçuk Yavuz ***, Vural Kotan ** (Şeref Ergin**)

M.A. GOLD GAYRİMENKUL-EMLAK: Kayhan Zaman **, Kemal Cavnar ***, Hasan Çelik ***, Arda Kaval *** (Zafer Durmaz ***), Önder Esen ***, Alper Gör ***, Ruhi Yiğit **

GOLLER: Semih Okurer (2), Selçuk Yavuz, Vural Kotan (Çağkay Mühendislik), Arda Kaval (2), Zafer Durmaz (2), Önder Esen (2), Alper Gör (3), Ruhi Yiğit (M.A. Gold Gayrimenkul-Emlak)

SARI KART: Serkan Yıldırım (Çağkay Mühendislik)

OVA KASAP: 3-ETİ GROUP: 5

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Zülfikar Akça

OVA KASAP: Mustafa Biçer ***, Murat Ünlü ***, Nurullah Parlak **, Muhammet Biçer **, Murat Cangül *** (Alaattin Ünal **) (İsa Aydemir **), İbrahim Ünlü **, Metin Demir ** (Aytekin Çakır**)

ETİ GROUP: Engin Varıcıoğlu ***, Kutay Şenyıl ***, Erol Badiş **, Melih Öztorun **, Mehmet Açık ***, Yaşar Aydın ***, Eser Akbaş **

GOLLER: Murat Ünlü (2), Murat Cangül (Ova Kasap), Melih Öztorun, Mehmet Açık (2), Yaşar Aydın (2) (Eti Group)

SARI KARTLAR: Aytekin Çakır (Ova Kasap), Erol Badiş, Melih Öztorun (Eti Group)

İSG PLUS OSGB: 8-CİĞERCİ İBO: 2

SAHA: Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri

HAKEM: Ramazan Yıldız

İSG PLUS OSGB: Metin Akdoğan **, Gazimend Rahova ** (Hakkı Şensoy **), Teyfik Işık ***, Aytekin Ekin **, Emre Ayhan ***, Tümay Dizman ***, Ümit Kahya ***

CİĞERCİ İBO: İbrahim Çoban **, Barış Mitingoğulları **, Yusuf Yıldırım **, Uğur Canbulat **, Alperen Yiğit **, Serhat Direk ** (Mahmut Yıldız **), Sercan Karaduman ***

GOLLER: Emre Ayhan, Teyfik Işık, Ümit Kahya (6) (İSG Plus OSGB), Sercan Karaduman (2) (Ciğerci İbo)