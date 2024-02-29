BAL İÇİN SAL PLAY-OFF LİGİ BAŞLIYOR

ŞAMPİYONLAR BİR ARAYA GELECEK
Süper Amatör Lig Play - Off maçları yarın oynanacak olan, Karamürselspor - Bağdatspor maçı ile start alacak. Sonrasında, Körfez Gençlerbirliği ile Darıca Türkeli karşılaşacak. Günün son maçında ise Çayırovaspor, Gebze Beylikbağı mücadelesi izlenecek. Toplamda 6 takımın mücadele edeceği ligde, Çayırovaspor, Bağdatspor, Darıca Türkeli Gençlikspor, Gebze Beylikbağıspor, Karamürselspor ve Körfez Gençlerbirliği yer alıyor. N Spor Merkezi
2 MART CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI:
14.00 - Karamürsel - Bağdatspor
15.30 - Çayırovaspor – G.Beylikbağı
16.30 - Körfez GB - Darıca Türkeli
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.