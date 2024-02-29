BAL İÇİN SAL PLAY-OFF LİGİ BAŞLIYOR

ŞAMPİYONLAR BİR ARAYA GELECEK

Süper Amatör Lig Play - Off maçları yarın oynanacak olan, Karamürselspor - Bağdatspor maçı ile start alacak. Sonrasında, Körfez Gençlerbirliği ile Darıca Türkeli karşılaşacak. Günün son maçında ise Çayırovaspor, Gebze Beylikbağı mücadelesi izlenecek. Toplamda 6 takımın mücadele edeceği ligde, Çayırovaspor, Bağdatspor, Darıca Türkeli Gençlikspor, Gebze Beylikbağıspor, Karamürselspor ve Körfez Gençlerbirliği yer alıyor. N Spor Merkezi

2 MART CUMARTESİ MAÇ PROGRAMI:

14.00 - Karamürsel - Bağdatspor

15.30 - Çayırovaspor – G.Beylikbağı

16.30 - Körfez GB - Darıca Türkeli