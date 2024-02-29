Taylan Bingöl: “Kocaeli valisinden, havuz medyasından, patronlardan korkmadan..”

Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi 14. Olağan Genel Kurulunu Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirdi. Kongrede mevcut başkan Taylan Bingöl yeniden aday olmazken tek aday olan Sevim Pekyörür başkanlığa seçildi. Genel Kurulun divan başkanlığını Orhan Özdemir yaptı. Genel Kurula CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, CHP Kartepe Belediye Başkan adayı Nilay Merttürk, CHP Kartepe ilçe başkanı Hasan Bayrak, Yazar Mustafa Küpçü, CHP eski il başkanı Cengiz Sarıbay, dernek üyeleri ve vatandaşlar katılım gösterdi.

GENÇLER ATATÜRKÇÜLERİN BİRLEŞMESİNİ İSTİYOR

Genel Kurulun başında ve sonunda birer konuşma yapan ADD Şube Başkanı Taylan Bingöl başlangıç konuşmasında “Gelin Cumhuriyetimizin kurucu refleksine Kuvvacı kahramanlarına sahip çıkalım. Gelin Atatürkçü düşünce altında birleşelim. Emperyalizmin ve onların ülkemizdeki uşaklarının toplumu ayrıştırmaya kalkan oyunlarına karşı Kurtuluş Savaşındaki vatanseverlerin Atatürk'ün çevresinde birleştiği gibi Atatürkçü Düşünce’nin etrafında birleşelim. Anketlerde de görüyoruz ki halkımız sadece Atatürkçü düşünce etrafında tek yürek ve tek yürek oluyor. Gençler Atatürkçülerin birleşmesini istiyor. Çünkü Kemalizm Türkiye'nin savunma refleksidir.” ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Yeni yönetimin belirlenmesiyle yeniden söz alan Bingöl “Bize emek veren bütün Atatürkçülere bütün büyüklerime herkese teşekkür ediyorum. Yönetim kurulunda benle korkmadan Kocaeli valisi, havuz medyası, patronlara korkmadan, mücadele eden, yanımda duran herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni yönetimde de en ufak bir şüphem yok.

SİYASET RÜZGARA GÖRE DEĞİŞEBİLİR

Onlar bizden daha üst bir seviyeye getireceklerdir derneği ama sadece kayıt altına alınsın ve bilinsin diye bir şey söylemek istiyorum; Ne olur bu derneği hiçbir siyasi partinin sağında solunda yapmayın. Siyaset rüzgâra göre değişebilir. Bugün öyle yarın böyle söyleyebilir ama Kemalizmin değişmez 6 ok vardır. Biz o altı okun hizasında o çerçevede devam edelim. Sizin de bundan devam ettireceğinizden hiçbir şüphem yok.

İTİBAR SUİKASTİ

Kocaeli Valisine suç duyurusunda bulunduk. Ondan sonra havuz medyası devreye girdi. Devreye girdikten sonra dediler ki ya bu arkadaş söz dinlemiyor. Buna bir operasyon yapalım. Dediler ki bir itibar suikastinde bulunalım. Biz de kurumsal çizgimizde ve hukuk çerçevesinde bir basın açıklaması yaptık.

BUNLARA DOKUNMA DEDİLER

Bir eylem planı ortaya koyup anayasal hakkımızı kullanmak istedik. Onun sonucunda içeriden ne yazık ki söylüyorum, bunu içeriden telefonlarla bizi tehdit etmeye kalkan ne yazık ki söylüyorum bunu kendini dışarıda Atatürkçü olarak ifade eden ama bizlere bunlara dokunma diyen bir çok insanla karşılaştık.

DAVAYI KAZANDIM

O gün hiç vazgeçmedim, hiç yolumdan şaşmadım. O gün yanımıza 10-15 kişi vardı. Hiç önemli değil. Burada suç duyurusu ve hakkımda açılmış davayı kazandığıma dair belge var. Aslında biz yanlış hiçbir şey yapmadık.”dedi.