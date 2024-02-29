Çiçeği burnunda başkan sitem etti: "Hangimizin çocuğu burada!"

Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi 14. Olağan Genel Kurulunu Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirdi. Kongrede mevcut başkan Taylan Bingöl yeniden aday olmazken tek aday olan Semra Pekyörür başkanlığa seçildi. Genel Kurulun divan başkanlığını Orhan Özdemir yaptı. Genel Kurula CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, CHP Kartepe Belediye Başkan adayı Nilay Merttürk, CHP Kartepe ilçe başkanı Hasan Bayrak, Yazar Mustafa Küpçü, CHP eski il başkanı Cengiz Sarıbay, dernek üyeleri ve vatandaşlar katılım gösterdi.

SİTEM ETTİ

Oylamanın ardından başkanlığa seçilen ADD şube başkanı Sevim Pekyörür teşekkür ederek başladığı konuşmasında “Yürüyüş yolundayız biz CHP İzmit ilçenin olduğu binanın 3. Katındayız. 1. Kata gelen arkadaşlar lütfen 3. Kata da çıkın. Cengiz Başkanımla bir söyleşi yapmak istedik. Cengiz Sarıbay’ı dinlemeye bile 1. kattan üçüncü kata çıkmadığımız arkadaşlar daha nasıl söyleyebiliriz bunu üçüncü kata gelin diye. Sonra da diyoruz ki hiç kimse gelmedi. Evet, bakın benim öğlum ilk 18 yaşına girdiğinde Atatürkçü Düşünce Derneği üye oldu. Hadi hangimizin çocuğu burada. Lütfen arkadaşlar önce kendiniz önce kendimizi sorgulayalım, önce kendinizde bir suç arayalım. Önce diyelim ki evet 26 ağustosta 29 Ağustos için Afton Kocatepe'ye burada genç aradığınızda hiç kimse gitmedi. Yalvarıyoruz. Bütün yol parasını biz vereceğiz. Yemek parasını biz vereceğiz. Her şeyimizi biz vereceğiz diyoruz ama maalesef.

BİRLİK MESAJI VERDİ

Evet, birlik olmak gerekirken ya satış yapılıyor ya birlik olmayı artık bu hani siyasi partileri geçtim ama bu Atatürkçü Düşünce Derneğinde de aynı ilk geldiğim zaman da ben aynı şeyleri görmüştüm. Çok üzgünüm bundan dolayı ama ben burada herkes gönlümüz açık ben ve benim bütün yönetici arkadaşlarım birlikte güzel şeyler yapacağınıza birlikte beraber güzel şeyler yapacağımızı inanıyorum.”dedi.