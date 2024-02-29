29 Şub 2024 - 15:03- Gündem G:

Başkan Büyükakın: "Hangi alanda binalar riskli belirledik"

Derince’de esnaf ve sanatkârlarla bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, birinci önceliğinin kenti depreme hazırlamak olduğunu söyledi.

İhlas Haber Ajansı
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Başkan Büyükakın: "Hangi alanda binalar riskli belirledik"
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, esnaf ve sanatkârlarla Derince Yenikent Kültür Merkezinde buluştu. Birinci önceliklerinin Kocaeli’yi depreme hazırlamak olduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, "Hep birlikte bu kenti depreme hazırlamalıyız" dedi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi öncesinde yapılmış 160 bin binayı taradıklarını anlatan Başkan Büyükakın, "Hangi alanda binalar riskli belirledik. Önümüzdeki süreçte bu binaları yenilememiz gerekir. Hep birlikte bu kenti depreme hazırlamalıyız. Ben bütün enerjimle buna çalışacağım. Sokak sokak gezip anlatacağım" diye konuştu.

Başkan Büyükakın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu şehir aynı zamanda ulaşım ağları üzerinde oturan şehir. Kentimizin ulaşım ağını iyileştirmek de ikinci önceliğimiz. Bizim toplu taşımaya teşvik projeleri üretmemiz lazım. Bu mesele bu kentin ortak mevzusu. Temiz hava almamız lazım. Şehrimizi geleceğe hazırlamalı, yeni nesillere temiz bir dünya bırakmalıyız. Bunu yaparken çocuk, genç, kadın, yaşlı engellilerimizi unutmadan yapacağız. Şehir sadece binaları sağlam olduğunda güçlü şehir olmaz. Aynı zamanda çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, engelliler güven içinde yaşıyorsa güçlü şehir olur. Havası, suyu, toprağı kirlenmemiş bir şehir olmalıyız. Bu da üçüncü önceliğimiz. Bunu yapmamız için de STK’larımızın gücünün artması lazım"
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29 Şub 2024 - 15:03 İHA Kocaeli- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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