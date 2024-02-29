Kocaeli’de taksilere zam!

Kocaeli’de taksi tarifelerine zam en son 2023 Ağustos ayında gelmişti. Kısa mesafe ve indi-bindi ücreti 66 TL, taksimetre açılış ücretleri ise 18,98 TL’ye yükselmişti. Akaryakıt fiyatlarının ve gider maliyetlerinin artmasından dolayı taksiciler de zam talebini UKOME’ye bildirmişti.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR
Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kemal Kaya’nın aktardıklarına göre komisyonda görüşülen teklif taksimetre açılış ücreti 25 TL, kilometre ücreti 25 TL ve indi bindi 80 TL olarak güncellenmişti. Bugün yapılan UKOME toplantısında komisyon tarafından teklifin kabul edildi. Yeni tarifenin önümüzdeki hafta itibariyle uygulanması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Mutlu Şehi̇rli̇ - Memlekette fiyatlar gayet makûl MİLLİ VE YERLİ .HAL VE GİDİŞ PEKİYİ
Sırada Kim Var? - Fırıncılar, taksiciler sizi geçti, haydi seçim öncesi siz de kapın bir şeyler...... Memlekette ya fırıncı olacaksın ya minibüscü / taksici. Toplu taşımacılığı başaramadıkça taksiciye, minibüsçüye ne isterlerse vermek zorunda kalırsın.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.