Kocaeli’de taksilere zam!

Kocaeli’de taksi tarifelerine zam en son 2023 Ağustos ayında gelmişti. Kısa mesafe ve indi-bindi ücreti 66 TL, taksimetre açılış ücretleri ise 18,98 TL’ye yükselmişti. Akaryakıt fiyatlarının ve gider maliyetlerinin artmasından dolayı taksiciler de zam talebini UKOME’ye bildirmişti.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ BEKLENİYOR

Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kemal Kaya’nın aktardıklarına göre komisyonda görüşülen teklif taksimetre açılış ücreti 25 TL, kilometre ücreti 25 TL ve indi bindi 80 TL olarak güncellenmişti. Bugün yapılan UKOME toplantısında komisyon tarafından teklifin kabul edildi. Yeni tarifenin önümüzdeki hafta itibariyle uygulanması bekleniyor.