Kocaeli’ye Galvaniz tesisi açılıyor

İzmit Karadenizliler Mahallesi Barbaros Caddesi’ne Çınar Yüzey İşlem Endüstri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından ‘Elektro Galvaniz Kaplama Tesisi’ yapılması planlandı. Tesis alanı Kullar Mahallesi 837 nolu ada 21 numaralı parsel üzerinde kurulu bulunan 3 dükkânın 2 dükkân firma tarafından kiralandı ve üretim bu dükkânlarda gerçekleştirilecek. Öte yandan proje ilgili ÇED sürecinin başladığı ilan edildi.

ÇEVRESİNDE TESİSLER VAR

Kullanılacak toplam alan için bin 200 metrekare ve kapalı alan ise toplam bin 200 metrekare alan içerisinde yer alan 830 metrekare tek katlı bina beyan edildi. Proje alanı çevresinde yer alan işletmeler; RDF Kontamine; ERAL Atık Yönetimi, Atisan Ambalaj Atiplast, Yöntem Kağıt, YUKON Makine, İLKA Plastik Ambalaj Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti., Tunç Metal Fabrika. Tesiste 5 kişi istihdam edilmesi planıyor.