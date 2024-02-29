Kocaeli’ye Galvaniz tesisi açılıyor

İzmit Karadenizliler Mahallesi Barbaros Caddesi’ne Çınar Yüzey İşlem Endüstri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından ‘Elektro Galvaniz Kaplama Tesisi’ yapılması planlandı. Tesis alanı Kullar Mahallesi 837 nolu ada 21 numaralı parsel üzerinde kurulu bulunan 3 dükkânın 2 dükkân firma tarafından kiralandı ve üretim bu dükkânlarda gerçekleştirilecek. Öte yandan proje ilgili ÇED sürecinin başladığı ilan edildi.
ÇEVRESİNDE TESİSLER VAR
Kullanılacak toplam alan için bin 200 metrekare ve kapalı alan ise toplam bin 200 metrekare alan içerisinde yer alan 830 metrekare tek katlı bina beyan edildi. Proje alanı çevresinde yer alan işletmeler; RDF Kontamine; ERAL Atık Yönetimi, Atisan Ambalaj Atiplast, Yöntem Kağıt, YUKON Makine, İLKA Plastik Ambalaj Gıda San. Ve Tic. Ltd. Şti., Tunç Metal Fabrika. Tesiste 5 kişi istihdam edilmesi planıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Çed Mi? - ÇED mi, o da ne? Nasıl olsa alabilen alabiliyor, niye uğraşıyorsunuz ki! Örnek vermeye gerek var mı!
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.