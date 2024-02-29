Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular Kocaelispor maçıyla ilgili taktik ve teknik çalışmalar yaptı. Teknik Direktör Hakan Kutlu, Kocaelispor karşılaşmasının kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, “Kocaeli maçı bir çok anlamda bizim için değerli. Taraftarlarımızı bu maça bekliyoruz. Gerçekten önemli bir maç, güçlü bir rakiple oynayacağız. Ama biz de iyi oynayan, istekli oynayan, arzulu oynayan bir takımız. Özellikle kendi evimizde bunu bir kat daha arttırıyoruz. Seyircimizin taraftarımızın desteğiyle inşallah bu maçı kazanacağız. Futbolcularıma güveniyorum” dedi.
29 Şub 2024 - 16:29- Spor Güncelleme:
Erzurumspor’da Kocaelispor mesaisi
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında 2 Mart Cumartesi günü oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.