40 TL'LİK LOKANTA HİZMETE BAŞLADI!

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların kalbine dokunacak projelerine bir yenisini daha ekleyen İzmit Belediyesi, İzmit Kent Lokantasını hizmete açtı. Ağır ekonomik koşullarla baş etmeye çalışan dar gelirli vatandaşların, emeklilerin ve öğrencilerin uygun fiyatlı ve lezzetli yemeğe ulaşabilmeleri amacıyla Gülümse Kafe Fevziye’yi İBB’nin başarılı projesi Kent Lokantası modeline dönüştüren İzmit Belediyesi, Kent Lokantası’nda 3 çeşit yemeği 40 TL’ye satışa sunuyor.
HAFTANIN 6 GÜNÜ HİZMET VERECEK
İlk günden vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İzmit Kent Lokantası her gün saat 12.30 itibariyle açılacak. Haftanın 6 günü hizmet verecek olan Kent Lokantasında günde bin 300 kişilik yemek çıkacak. Kent Lokantası Pazar günleri kapalı olacak.
“ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN”
Selçuk Al, “Başkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah daha fazlasını açmak nasip olur. Kavurma, çorba, pilav, su ve ekmek 40 TL. Dışarıda sadece çorba içsek 60 TL. Allah Fatma Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Mükemmel bir hizmet” ifadelerini kullandı.
“ÇOK DOĞRU BİR ADIM ATILDI”
Yemeklerin oldukça kaliteli olduğunu belirten Davut Çevik, “Bu yemeği dışarıda yesek en az 250 TL. Öğrenci için, emekli için asgari ücretli için, geçinmekte zorluk çeken için, çarşıda çalışan için çok faydalı bir hizmet. Böyle bir projeye ihtiyaç vardı. Çok doğru bir adım atıldı. Halkın da oldukça yoğun ilgisi var. Herkes çok memnun. Fatma Başkanın emeğine sağlık. Çalışanların hepsi çok nazik. İlgi alaka da çok güzel. İnşallah yeni dönemde de daha güzel hizmetlerle devam edecek. Herkesin yüzü gülüyor, İzmit gülümsüyor” dedi.
“FATMA BAŞKANA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”
3 çeşit yemeğin 40 TL olduğunu öğrenince şaşırdığını belirten Doğan Altürk, “Gerçekten şok oldum. Bu kadarını beklemiyordum. Belediye Başkanımız Sayın Fatma Hanıma yürekten, candan teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Yemekler çok leziz ve hijyenik. Başkanımın başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.
“ALLAH RAZI OLSUN”
Yemekleri çok beğendiğini söyleyen Mustafa Meçoğlu, “ Proje çok güzel. Yapanlardan Allah razı olsun. Kimin emeği geçtiyse hepsine teşekkür ediyoruz. Geliri az olan vatandaşlar için çok güzel bir uygulama. Yemeği çok beğendik, her şey çok güzel” dedi.
“ÇOK GÜZEL HİZMET”
Hizmeti çok beğendiğini belirten İlyas Ok, “Çok güzel bir hizmet. Bu pahalılıkta dışarıda sadece bir çorba 40 TL iken burada 3 çeşit yemeğin 40 TL olması çok güzel. Özellikle dar gelirli vatandaşlar için çok özel. Yemekleri çok beğendim” şeklinde konuştu.
“İYİ Kİ FATMA HANIM VAR”
İhsan Öziş, “Yemekler sudan ucuz. Bir simit 12 lira. Sosyal belediyecilik anlamında mükemmel bir hizmet. Hayat pahalılığı yüksek, geçim zorlaştı. Bu açıdan bakınca mükemmel. İyi ki Fatma Hanım var. Kendisini takdir ediyorum. Bu hizmetler güzel hizmetler. Engellere rağmen yine başardı. Kendine teşekkür ediyoruz. Sonuna kadar arkasındayız, sonuna kadar destekleyeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(42 )
M. Karali - Verilen hizmete lafınız yok, lakin neden 5 yıldan beri değil de seçime 1 ay kala?
Tarafsiz - Bazı dostlarımız benim yorumumu eleştirmiş saygı duyuyorum büyükşehir başkanımız sayın Tahir beyde 4 çeşit versin 40 TL'ye çünkü büyükşehirin imkanları yüksek bende taktir edeyim .
Meto - Evet paralı aktroller ve yandaşı MHP liler sahneye lütfen karalayın
Izmitliler - Sayın Başkanım emeginize sağlık size yakışan bir proje olmuş
N.a - BU HALK LOKANTALARINDAN IZMIT MEHMETALI PASADA.KURUCESMEDE.YESILOVADA DA IHTIYAC VAR.BURALARADA ACILMASI VE BU ILCEYE BIRDE HALK EKMEK YAPMASI HALINDE HER ZAMAN KAZANIR.
Memur - millet makarna yemekten düşünemez oldu . helal olsun fatma kaplan'a. garibana et yedirdi .
Taksi̇ci̇ler - Kikirik Ayşe Tahir duysun oylar komple CHP ye hemde akp li olarak
Hakan - helal olsun izmit belediyesi tebrikler darısı diğer belediyelere belki utanıp onlarda halka uygun yemek sağlarlar
Kadir41 - Bizi bu duruma düşüren AKP dir, orada yemek yiyenlerin çoğu yine gider AKP ye oy verir
GARİBAN - Dün ben de yedim. Menüde kavurma, pilav, çorba, ayran ve su vardı. Teşekkürler İzmit Belediyesi ve Başkanı.
Eroldemirbek - ÇOK ÖNEMLİ BİR ÇALIŞMA EMEKLİLERDEN ÖĞRENCİLERDEN ÇOK KİŞİ YARARLANACAKTIR . DUYURMAKTA TEKRARLAMAKTA ORADA GÖRÜNMEK İNSANLARLA KONUŞMAKTA FAYDA VAR .
Vatandaş Rıza - Erdoğan tuik rakamlarına hore yüzde 4.5 büyüdük diyor sağda solda kendi söylediği yalana inanmak için boş boş konuşuyor.bu siyasetçilerin yalan söyleyip halkı kandirmasxindan bıktık artık bunlara hesap sorulmalıdır.
Izmitli - Bence her yere meclis lokantası açılması lazım.
Uygun ucuz yemeği vekil değil onu seçen asil halk yemesi lazım.
Tarafsiz - Fatma Hanım'ın bu projesinin maliyet hesabını yapan arkadaşlar unutmayın bu hizmetler vatandaştan alınan vergilerin bir hizmet karşılığı yani vatandaştan alıp vatandaşa hizmet birazda öve öve göklere çıkartılan büyükşehir başkanından antikkapidan böyle 40 TL'ye hizmet için yorum yazsalar.
Serdarlı - Siz yaparken iyi ya sizin yaptıklarınız perde arkasındakileri söylesene
Serdarlı - Seçim gelincemi aklına geldi boş muhabet yapma
Eyt - ANTİKKAPI ONLARIN YANİ AKP LİLERİN ARKA BAHÇESİ OLDUĞU İÇİN,ORANIN SAHİBİ OLAN BİZLERİ UZAK TUTUP TIPKI MECLİS LOKANTASI GİBİ KENDİLERİ FAYDALANIRLAR.TAKİYYECİ TAHİR BUNLARI DUYMAZ ÇÜNKÜ İŞİNE GELMEZ.AKP YE OY YOK.
Cengi̇z - Maşallah allah razı olsun diyeceğinize aktroller yine vızırdamaya başlamışlar yorumları ile...Az kaldı ...........Seçim vaaaarrrrrr
Cemal - Günde 1300 kişi * 40 tl = 52.000 tl ( gelir )
Gider 1300 kişi *100 gr et koysan =130 kg et gider .
130 kg *400 tl / kg dan alsa eti=52 bin tl sadece et maliyeti yapar . Şu anda gelir / gider sıfırladı . Mercimek , , pirinç , su, ekmek , ayran, işçi maliyetleri, vergi , ssk , , yer kirası , elektrik , su, gaz, temizlik malzemeleri, bunlarıda koydun mu , günlük ve aylık zararı düşünemiyorum . Bu zararı cebinizden ödemiyorsunuz , vatandaşın vergileri ile ödeniyor . Bu sadece burası için değil Türkiyede ne kadar zarar varsa hepsini sıfırlayın. Ülkeyi yönetenler insanları böyle kandırmayın .
Memur - eti 400 tlden aldığını nerden biliyorsun kardeş . MAL müdürü falan mısın ?
Cemal - Herkes zekatını , fitresini , vergisini eksiksiz verirse, devleti yönetenlerde eksiksiz ve kusursuz yönetirse fakirlik olmaz. Bu lokantalarada ihtiyaç kalmaz.
Cemal - Sözüm meclisten dışarı değil merak etme . Devleti kim nerde zarara uğratıyorsa hepsi için geöerli .
Cemal - Bu ülkenin hizmetlerinden faydalanmak her vatandaşın hakkıdır. Dediğin gibi kurnazlık yapıp yemedim. Çok şükür kurnazlığa ihtiyacımda yok. Hizmet devleti zarara uğratarak olmaz. Devletin malı deniz , yemeyen k.... mantığıylada olmaz.
Cemal - Okuduğunu anlamakta sıkıntı çekiyor olabilirmisin acaba ? Ben kbb de dahil tüm Türkiye için yazmışım zaten . 85 milyonun vergisinin 1 kuruşunu kimse heba etmemeli . Beni şu parti bu parti ilgilendirmiyor. Devleti yönetenler Hz. Ömer'in adaleti gibi yönetseler kötümü olur ??? Gelelim terbiyesizliğine Cemal "i böyle ayıran bir. Ellerini göğe açıp "AMİN " diyenlere 'de aynı heceleme ahlaksızlığını yapan bir karektersiz olabilirmisin ???
Cemal - Okuduğunu anlamakta sıkıntı çekiyor olabilirmisin acaba ? Ben kbb de dahil tüm Türkiye için yazmışım zaten . 85 milyonun vergisinin 1 kuruşunu kimse heba etmemeli . Beni şu parti bu parti ilgilendirmiyor. Devleti yönetenler Hz. Ömer'in adaleti gibi yönetseler kötümü olur ???
Emekli - Halisovali ne yaptın sen füze atsaydin daha iyiydi:)
Duyarlı Ce Mal Kardeşi - Duyarlı Ce MAL kardeşim sen en bastan KBB yapmış olduğu kahvaltı toplantıları öğren orgz. Aksam yemekleri vb. Şeylerin hesabını onuda geçtim saraycıklarda yaşananları aklına getir ondan sonra buradaki hesaplamalara bak
Halisovalı - Birde meclis lokantası için maliyet hesabı yaparmısın?
İş Adamları,eller Cebe - Cemal söylemin Matematiksel olarak doğru olabilir fakat,o hesap senin yaptığın gibi değil,
iki kere iki her zaman dört yapmaz,
Kocaeli ve Türkiye genelinde İşadamlarından ve Halktan Allah cc.nin rızası için o Lokantaya yağmur gibi ayni ve nakdi yardımlar yapılacak,Fatma Hn.bile şaşıracak,
Yeterki Fatma Hn.destek istesin,ve yapılan yardımlar hakkıyla yerine ulaşsın,
bu hizmetin önünde kimse duramaz.
Cengi̇z - Cemo boş yapma, vatandaşın cebinden diyorsun en önce kuyruga sen geçiyorsun kurnaz... Zaten bunları vatandaş yiyor, boş yapma ak trolll seni... kaybol buralardan..
Paşa - Sadece 100 gram pişmemiş et yaklaşık 50 tl.Bunun yağı, salçasi, gazı, tuzu ve baharatı hariç. Çorbası pilavı ve ayranı ekmeği ,suyu kaç para? çalışanların maaş + sigortası yandı gülüm keten helva....
Poyraz - Akepede meclis lokantasında veriyor kıskanmayın
Vatandaş - Veriyor canım emekliye de veriyor
Emekli̇ - Fatma Hn. topladın yine bonusları,çok zekice bir hamle yaptın,tebrikler.
Resmi Kurumlarda Devlet Başkanı'nın Fotoğrafı'nın asılma zorunluluğu vardır,
Sn.Cumhurbaşkanı'mızın Fotoğrafını'da Yemek hanenin en güzel köşesine asıverde,
Millet yemek yerken bakıp feyz alsın.
Emekli̇ - Fatma Hn. topladın yine bonusları,çok zekice bir hamle yaptın,tebrikler.
Resmi Kurumlarda Devlet Başkanı'nın Fotoğrafı'nın asılma zorunluluğu vardır,
Sn.Cumhurbaşkanı'mızın Fotoğrafını'da Yemek hanenin en güzel köşesine asıverde,
Millet yemek yerken bakıp feyz alsın.
Mrt - Seçim geliyor seçim 1 ay yiyin
Söz - Attikkapıda akp li ler ziyafet çeksin Fatma başkan 40 tl ye beş çesit yemek yediriyor halkın başkanı böyle olur
Ancak Uyandılar - seçime bir ay kaldı çok geçmi uyandınız aynı adaylarınızı YSK ya saat 5 den sonra aday olmaya gittiğiniz gibi puhaaaaa puhaaaaa haha haha
İzmitli - Süper olmuş eleştiren şahıslar milleti bu hale kim düşürdü aç millet aç ekmeğe muhtaç kalkmış vır vır ediyor bazıları ALLAH tan korkun doğruyu alkışlamayı bilin eğer inanıyorsanız hesap gününe emeği geçen herkesten ALLAH razı olsun
Kürşat - Büyükşehir Bekediyesi de antikkapı restourantlarından varandaşa 40 tl den 3 çeşit yemek versin de görelim.
M.murtaza Yekayak - Ancak, yandaşlarına, şak şakcılarına tüyü yetmemiş yetimin hakkını yerler ve yedirirler hizmet ne gezer bunlar hemşeri derneklerine piknikler sanatcı paraları verene kadar umumi içecek yiyecek tesisleri aç sende 50 tl den ver görelim 22 senesir bir toplu iğne başı kadar vatandaş faydasına ne yaptılar
Qoodness - Yakında fiyatlar artarsa hiç şaşırmam. Kısa süreliğine bende Allah razı olsun diyeyim.
Mustafa - Reisine söyle fiyatları artırmasın hemi?
Erol Çelikbilek Türk - Kardeş, fiyatlar artarsa hükümetin yönettiği ekonomideki sorunlar sebepli olur. Ekonomi iyi yönetilmiyor, sürekli fiyat artışı var. Bir kez de iyiye iyi deyin minnet duyun be kardeşim.
Emekli - Ucuz ve uygun yemek. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
Ülkeyi bu duruma getirenlere de ayrıca teşekkür ederiz.
Vatansever - Hükümetin vermediği maaşı, aç kalan fakir fukarayı İzmit belediyesi doyuruyor. Allah razı olsun.
Şimdi diyecekler ki yiyenlerin hepsi fakir değil ki. Doğru, ama 20 yıldır belediyedeki yönetim neden düşünemedi? Bir halk ekmek fırını bile açamadı. Belli ekmek sayısına göre fırınlarla anlaşma yapıyor, sabah öğle akşam belli sayıda ekmeği halk ekmek büfelerine dağıttırıyor. Onların çoğu da bayat. Sayılı veriliyor bitince başka gönderilmiyor.
Aynı partinin hükümeti aç bırakıyor belediyesi 5000₺ vereceğim diye vaat veriyor beni seçin diyor. Hiç utanmıyorlar da. Vatandaşı tavşan yerine koyup kendilerini de havuç edip peşlerinden koşturuyorlar.
Yazık çok yazık.
Allah tez zamanda bu zihniyetten bizi kurtarsın
Emekli̇ - ÇOK OLUMLU BİR HİZMET.KEŞKE DAHA ÖNCE AÇILSAYDI VE SAYISI FAZLA OLSA.İNSANLAR ,AZ DA OLSA BELKİ NEFES ALABİLİR...
Emekli - Yarın akp burdan kopya çeker .Mansur başkan bu ülkede Cumhurbaşkanı olacak adam.bu rüzgar Anadolu'da ufak ufak vardı şimdi büyükşehirlere yayılıyor Fatma başkanın cafe cay tost kahvaltı çay ocaklarıda bim 101 gibi okullar bölgesinde ögrencilerin ulaşabilecegi sekilde yaygınlaştırılmalıdır..ucuz lokanra fikrinin aga babası Mansur başkandır hırsız akp ye karşı cafe lokanta açılışlarına şahit oluyoruz.
Kurt - Tebrikler, halkın belediye başkanı.
Nail - Şimdi o yiyenlerin yarısı akpye oy verir ezan din bayrak derler ama yediklerini saymazlar
Adalet - 70 TL YE MERCİMEK ÇORBASI SATANLAR ŞİMDİ GÖRSÜNLER.... MERCİMEK İN KİLOSU TOPTAN 22 TL 1 KASE MERCİMEK E 50 GR GİDER 1.10 KRŞ YAĞ SU UN DOĞALGAZ 5 TL İŞÇİLİK KİRA 10 TL..... Fırınlar ekmek de 8 tl yi beğenmiyor ama ihale ler de 4 tl ye teklif vermek için birbirlerinle yarışıyor
Çekirge - Ayağına taş değmesin Allah c.c yolunu açık etsin parti sevilmesede kişiye değer verecek insan anlayana kul hakkı bilene...
Eroldemirbek - helal olsun fatma hürriyet hanıma , halk belediyeciliği budur elle tutulur gözle görülür işe yarar bir hizmet .
Gercek - Akpliler ayrılmaz artık ordan makarnayı bırakırlar artık
Kullar Ali - Sizi gidi şükretmeyenler,sabretmeyenler..40 TL'YE yemek..Yakında b.şehir 20 tl'ye verir..Belkide iskontalı yemekkart çikartır..Nereden nereyeeee...Şarkı ve ıslanmaya devan...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.