40 TL'LİK LOKANTA HİZMETE BAŞLADI!

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların kalbine dokunacak projelerine bir yenisini daha ekleyen İzmit Belediyesi, İzmit Kent Lokantasını hizmete açtı. Ağır ekonomik koşullarla baş etmeye çalışan dar gelirli vatandaşların, emeklilerin ve öğrencilerin uygun fiyatlı ve lezzetli yemeğe ulaşabilmeleri amacıyla Gülümse Kafe Fevziye’yi İBB’nin başarılı projesi Kent Lokantası modeline dönüştüren İzmit Belediyesi, Kent Lokantası’nda 3 çeşit yemeği 40 TL’ye satışa sunuyor.

HAFTANIN 6 GÜNÜ HİZMET VERECEK

İlk günden vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İzmit Kent Lokantası her gün saat 12.30 itibariyle açılacak. Haftanın 6 günü hizmet verecek olan Kent Lokantasında günde bin 300 kişilik yemek çıkacak. Kent Lokantası Pazar günleri kapalı olacak.

“ALLAH BAŞIMIZDAN EKSİK ETMESİN”

Selçuk Al, “Başkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah daha fazlasını açmak nasip olur. Kavurma, çorba, pilav, su ve ekmek 40 TL. Dışarıda sadece çorba içsek 60 TL. Allah Fatma Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Mükemmel bir hizmet” ifadelerini kullandı.

“ÇOK DOĞRU BİR ADIM ATILDI”

Yemeklerin oldukça kaliteli olduğunu belirten Davut Çevik, “Bu yemeği dışarıda yesek en az 250 TL. Öğrenci için, emekli için asgari ücretli için, geçinmekte zorluk çeken için, çarşıda çalışan için çok faydalı bir hizmet. Böyle bir projeye ihtiyaç vardı. Çok doğru bir adım atıldı. Halkın da oldukça yoğun ilgisi var. Herkes çok memnun. Fatma Başkanın emeğine sağlık. Çalışanların hepsi çok nazik. İlgi alaka da çok güzel. İnşallah yeni dönemde de daha güzel hizmetlerle devam edecek. Herkesin yüzü gülüyor, İzmit gülümsüyor” dedi.

“FATMA BAŞKANA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

3 çeşit yemeğin 40 TL olduğunu öğrenince şaşırdığını belirten Doğan Altürk, “Gerçekten şok oldum. Bu kadarını beklemiyordum. Belediye Başkanımız Sayın Fatma Hanıma yürekten, candan teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Yemekler çok leziz ve hijyenik. Başkanımın başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

“ALLAH RAZI OLSUN”

Yemekleri çok beğendiğini söyleyen Mustafa Meçoğlu, “ Proje çok güzel. Yapanlardan Allah razı olsun. Kimin emeği geçtiyse hepsine teşekkür ediyoruz. Geliri az olan vatandaşlar için çok güzel bir uygulama. Yemeği çok beğendik, her şey çok güzel” dedi.

“ÇOK GÜZEL HİZMET”

Hizmeti çok beğendiğini belirten İlyas Ok, “Çok güzel bir hizmet. Bu pahalılıkta dışarıda sadece bir çorba 40 TL iken burada 3 çeşit yemeğin 40 TL olması çok güzel. Özellikle dar gelirli vatandaşlar için çok özel. Yemekleri çok beğendim” şeklinde konuştu.

“İYİ Kİ FATMA HANIM VAR”

İhsan Öziş, “Yemekler sudan ucuz. Bir simit 12 lira. Sosyal belediyecilik anlamında mükemmel bir hizmet. Hayat pahalılığı yüksek, geçim zorlaştı. Bu açıdan bakınca mükemmel. İyi ki Fatma Hanım var. Kendisini takdir ediyorum. Bu hizmetler güzel hizmetler. Engellere rağmen yine başardı. Kendine teşekkür ediyoruz. Sonuna kadar arkasındayız, sonuna kadar destekleyeceğiz” dedi.